Die Anschläge von Paris haben auf grauenvolle Weise offenbart, dass der Terror des "Islamischen Staats" sich schon lange nicht mehr auf dessen Kerngebiet in Syrien und im Irak beschränkt. Der IS globalisiert sich, er hat inzwischen Filialen in rund einem Dutzend Ländern. Er trägt den Terror in viele Teile der Welt, und entsprechend muss die Antwort der Welt ausfallen – sie muss gemeinsam reagieren.

Anschläge, verübt von Einzeltätern, gab es schon früher, von Sydney bis Ottawa. In den letzten Tagen allerdings häuften sie sich, die Opferzahlen wurden größer, die Anschläge wirkten sorgfältig geplant und gut koordiniert. Da war der Anschlag auf das russische Touristenflugzeug über dem Sinai, da war wenige Tage später das Bombenattentat in Beirut, und da war schließlich Paris.

Für Beobachter des IS kommt diese Entwicklung nicht unerwartet, auch wenn sie die Wucht der Anschläge überrascht. "Konzentrieren wir uns im Kampf gegen den IS auf Syrien und den Irak? Oder ist das letztlich ein globaler Kampf?", fragte ein Diplomat genau eine Woche vor den Anschlägen in Frankreich. Er hatte verfolgt, wie der IS immer neue "Provinzen" ausrief – in Libyen, auf dem Sinai, im Kaukasus, in Afghanistan und Pakistan.

Überall haben sich dort extremistische Gruppen dem IS angeschlossen, haben dem "Kalifen" Abu Bakr al-Baghdadi die Treue geschworen. Von Westafrika bis nach Südostasien spannt sich der Bogen der Länder mit Ablegern des "Islamischen Staats". Manche gehen ihren eigenen Weg, wie Boko Haram in Nigeria; ihre Verbindung zum IS ist eher locker, sie bedrohen vor allem die eigene Region. Andere sind der IS-Führung eng verbunden, werden aus Syrien und dem Irak personell und materiell unterstützt; sie könnten den Terror weit über die Grenzen des eigenen Landes hinaustragen.

Am meisten Kopfzerbrechen bereitet den deutschen Sicherheitsbehörden die Lage in Libyen und auf dem Nord-Sinai. In Libyen sind nach dem Sturz Gaddafis die staatlichen Strukturen zerfallen, der IS hat das politische Vakuum genutzt und sich vor allem in Sirte, der Geburtsstadt Gaddafis, festgesetzt. Die knapp 2.000 IS-Kämpfer dort kontrollieren etwa 150 bis 200 Kilometer Mittelmeerküste. "Das ist eine ganz zentrale Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen", heißt es in Berlin.

Libyen ist denn auch ins Visier der Anti-IS-Koalition gerückt, der mehr als 60 Staaten angehören. Vorige Woche, in der Nacht zum Samstag, fast zeitgleich mit den Anschlägen in Paris, griffen amerikanische Flugzeuge den IS-Führer in Libyen an, Abu Nabil. Es war das erste Mal, dass die USA den "Islamischen Staat" außerhalb des Iraks und Syriens attackierten.

Vom IS in Libyen geht eine Bedrohung für das benachbarte Ägypten aus, wie auch von den 3.000 bis 4.000 Tunesiern, die in Syrien und im Irak in den Reihen des IS kämpfen. Aber auch in Ägypten selbst hat sich auf der Sinai-Halbinsel ein IS-Ableger etabliert, den Fachleute für die derzeit gefährlichste Gruppierung halten. Auf sein Konto dürfte der Anschlag auf das russische Flugzeug gehen.