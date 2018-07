Großbritannien hat Frankreich Unterstützung im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zugesagt. Premierminister David Cameron äußerte nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten François Hollande in Paris die "feste Überzeugung", dass die britischen Luftschläge gegen den IS auch auf Syrien ausgeweitet werden sollten.

Einziger Knackpunkt: Das britische Parlament muss Camerons Plänen zustimmen und verlangt eine überzeugende Strategie für einen Einsatz in Syrien. Mehrfach ist der britische Premier bereits mit seinen Plänen an den Parlamentariern gescheitert. Nach den Terroranschlägen von Paris will der britische Regierungschef die Abgeordneten nun Ende kommender Woche ein weiteres Mal abstimmen lassen.

Bislang beteiligen sich britische Piloten nur im Irak an den Angriffen einer internationalen Koalition auf IS-Stellungen. Cameron will nun in Kürze eine umfassende Strategie im Kampf gegen den IS in Syrien vorlegen.



Hollande und Cameron kündigten zudem an, ihre Länder wollten im Kampf gegen den Terrorismus noch mehr Informationen austauschen. Cameron bot weiter an, französische Flugzeuge könnten für ihren Kampf gegen IS-Milizen die britische Luftwaffenbasis Akrotiri auf Zypern nutzen. Zudem wollen die Briten den Franzosen mit der Luftbetankung von Flugzeugen unter die Arme greifen.

Darüber hinaus berichtet die BBC von der geplanten Vorlage eines Regierungsberichts mit dem Titel "Strategic Defence and Security Review" durch Cameron. Demnach will er zwei schnelle Eingreifbrigaden zum verstärkten Kampf gegen den Terrorismus bilden. Die Truppen sollen jeweils 5.000 Mann umfassen, weltweit einsatzbereit sein und bis 2025 ins Leben gerufen werden.

Hollande auf Suche nach Verbündeten

Hollande ist unterdessen auf der Suche nach weiteren Partnern im Kampf gegen den IS. Das Treffen mit Cameron war erst der Auftakt zu einer Woche intensiver diplomatischer Bemühungen. Am Dienstag wird Frankreichs Präsident nach Washington fliegen, um dort mit US-Präsident Barack Obama zu beraten, zwei Tage später trifft er Russlands Präsidenten Wladimir Putin.



"Es ist klar, dass die Welt zusammenkommt, um diese böse, terroristische Bedrohung zu bewältigen", sagte Cameron. Hollande kündigte seinerseits an, die Luftangriffe auf den IS in Syrien zu intensivieren. Seit Montag ist der Flugzeugträger Charles de Gaulle in seinem Einsatzgebiet im östlichen Mittelmeer. Damit verdreifacht sich die Schlagkraft der französischen Luftwaffe im Syrien-Einsatz.