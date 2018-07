Ein Gericht in Jerusalem hat fast eineinhalb Jahre nach dem brutalen Mord an einem palästinensischen Jugendlichen zwei Israelis schuldig gesprochen. Das Bezirksgericht sah es als erwiesen an, dass die beiden den 16-jährigen Mohammed Abu Chdeir im Juli 2014 entführten und lebendig verbrannten. Zum Zeitpunkt der Tat waren die Täter noch minderjährig.



Auch der erwachsene Hauptangeklagte sei an der Tat beteiligt gewesen, befand das Gericht. Wegen einer möglichen psychischen Störung wurde jedoch zunächst keine Verurteilung gegen den 31-Jährigen ausgesprochen. Ein psychiatrischen Gutachten, das erst wenige Tage vor der Urteilsverkündung eingereicht worden war, besagt, dass dieser zur Zeit des Mordes nicht zurechnungsfähig gewesen sei. Das Strafmaß für alle drei soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden.

Als Rache für den Mord an drei israelischen Jugendlichen hatten die drei Angeklagten den Palästinenser bei lebendigem Leib verbrannt. Der Tod des Jugendlichen aus dem arabischen Ostteil Jerusalems löste damals gewalttätige Proteste aus. Der Mord an den drei jüdischen Teenagern und an Abu Chdeir gilt als einer der Auslöser des vergangenen Gaza-Kriegs. Der Staat Israel erkannte den ermordeten Palästinenser offiziell als Terroropfer an.

Arabische Abgeordnete im israelischen Parlament kritisierten den Aufschub scharf. "Wenn es um jüdischen Terror geht, zeigt der Staat Vergebung und Verständnis", sagte Aiman Auda, dessen arabisch-israelisches Parteienbündnis in diesem Jahr drittstärkste Kraft in der Knesset wurde, nach Angaben der Jerusalem Post.

Der Vater des Mordopfers, Hussein Abu Chdeir, sagte der palästinensischen Nachrichtenagentur Maan: "Ich werde es nicht akzeptieren, wenn sie weniger als lebenslänglich bekommen und fordere, dass ihre Häuser zerstört werden." Im Falle eines milden Urteils wolle er sich dafür einsetzen, dass die Täter vor dem internationalen Strafgerichtshof belangt werden.

Der zur Tatzeit 16 Jahre alte Mohammed aus dem Ostjerusalemer Stadtteil Schuafat war am 2. Juli 2014 im Morgengrauen auf dem Weg zur Moschee verschleppt worden. Kurz darauf wurde seine verbrannte Leiche am westlichen Stadtrand von Jerusalem im Wald gefunden. Die Angeklagten, drei rechtsextreme Juden, hatten den Mord bereits nach ihren Festnahmen gestanden und angegeben, dass es sich um einen Racheakt für die Verschleppung und Ermordung von drei israelischen Jugendlichen drei Wochen zuvor handelte.

Die drei jüdischen Talmudschüler waren Mitte Juni im Süden des Westjordanlands gekidnappt und getötet worden. Israel begann daraufhin mit einer großangelegten Militäraktion, um die Jugendlichen zu finden und ihre Entführer aufzuspüren. Dabei wurden mehr als 400 Palästinenser festgenommen. Die Entführten wurden schließlich am 30. Juni, zwei Tage vor Mohammeds Ermordung, erschossen in einem unwegsamen Gelände nördlich von Hebron aufgefunden. Die Morde an den Israelis und an dem palästinensischen Jugendlichen führten zu neuer Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern, die letztlich im Gaza-Krieg im Juli und August 2014 mündete.