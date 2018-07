Die entscheidende Warnung vor einem Terroranschlag in Hannover kam vergangene Woche von einem israelischen Geheimdienst. Ein entsprechender Bericht des Stern wurde der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Wegen des Terroralarms am Dienstag war das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande kurzfristig abgesagt worden.



Spiegel Online und Bild hatten kurz nach der Spielabsage berichtet, der Hinweis sei vom französischen Geheimdienst gekommen.



Deutsche Sicherheitsbehörden hätten schon einen Tag zuvor ernstzunehmende Warnungen aus Israel erhalten, schreibt der Stern unter Berufung auf Regierungskreise. Im Laufe des Dienstags hätten sie aus der gleichen Quelle zusätzliche Einzelheiten erfahren. Es habe eine akute Bedrohung bestanden, was letztlich zur kurzfristigen Spielabsage geführt habe.

Laut Stern war es dem israelischen Dienst offenbar gelungen, den genauen Ablauf des Attentatsplans zu enttarnen. Nach dem Vorbild der Pariser Terrorakte am 13. November habe eine zeitlich versetzte Kaskade von Anschlägen gedroht. Es seien konkrete Zeiten und Ziele genannt worden, auch im Stadion selbst habe eine unmittelbare Gefahr bestanden.

Eine erste Warnung soll es schon einen Tag nach der Pariser Anschlagsserie gegeben haben. Am 14. November habe der Bundesnachrichtendienst (BND) offenbar aus einer irakischen Quelle den Hinweis erhalten, dass Folgeattentate auch in Deutschland bevorstünden. Die Angaben seien zunächst jedoch unkonkret geblieben. Der BND wollte sich nicht zu dem Bericht äußern. In Hannover war kein Sprengstoff gefunden worden, Festnahmen gab es keine.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zufolge wissen die Behörden noch immer nicht, ob wirklich potenzielle Attentäter in der Stadt unterwegs waren. Es habe an dem Tag sich verdichtende Hinweise auf eine "große Gefährdung" gegeben, wiederholte de Maizière am gestrigen Dienstag im Bundestag. "Ob diese Hinweise tatsächlich zutrafen, wissen wir bisher nicht." Dennoch verteidigte er die Entscheidung, das Spiel abzusagen. Manchmal müsse eine Entscheidung getroffen werden, ohne endgültige Gewissheit zu haben.



Bei der ersten Bundesliga-Partie in Hannover nach dem abgesagten Fußball-Länderspiel werden am kommenden Samstag die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Es handele sich um "Maßnahmen, die einerseits den aktuellen Ereignissen Rechnung tragen, die andererseits aber auch für jeden Fan ein nachvollziehbares und erträgliches Maß haben" sollen, hieß es von Vereinsseite. Auch Borussia Dortmund erhöht in der Partie gegen den VfB Stuttgart am Sonntag die Sicherheitsvorkehrungen.