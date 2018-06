"Wir sind im Krieg." Diesmal sagt es nicht nur ihr Präsident François Hollande, jetzt sagen es die einfachen Bürger, die sich am Mittwochnachmittag spontan auf dem großen Platz vor der Kathedrale von Saint-Denis im Norden von Paris versammelt haben. Es ist ein historischer Ort: Hier wurden über Jahrhunderte hinweg die französischen Könige zu Grabe getragen. Nun wird hier wieder große Geschichte geschrieben. Schon am Freitag war Saint-Denis Schauplatz der Attentate beim Fußballländerspiel zwischen Deutschland und Frankreich.

Vor der Kathedrale tauschen die Leute schweigend Kopfschütteln aus, sie zeigen sich gegenseitig ihre Handy-Aufnahmen von schwerbewaffneten Spezialeinheiten der Polizei, die am Morgen durch ihre Straßen zogen, Gewehr oder Pistole im Anschlag. Wer sich kennt, umarmt sich.

Viele Bürger von Saint-Denis sind an diesem Tag zutiefst erschrocken aus dem Schlaf hochgefahren. Im Zentrum der Pariser Vorstadt, die früher eine kommunistische Arbeiterbastion war und heute ein Magnet für Migranten aus aller Welt ist, gab es in den Morgenstunden schwere Explosionen. Maschinengewehrfeuer fegte über Kebab-Buden. Ängstlich blieben die meisten zu Hause, wie es ihnen die Polizei über Lautsprecher befahl. Sieben Stunden dauerte der Einsatz der Sicherheitskräfte, die bald durch Armeesoldaten verstärkt wurden. Dann, gegen Mittag, tritt Innenminister Bernard Cazeneuve in Saint-Denis vor die Medien und verkündet das Ende einer "erfolgreichen Operation".



Erfolg, ja, aber Durchbruch?

Doch vom Erfolg sprechen die Leute auf dem Kathedralen-Platz nicht. Dafür sind sie zu verschreckt. Dabei war die Polizeiaktion wirklich ein Erfolg: ohne Opfer aufseiten der Polizei und der Bevölkerung. Obwohl die Einsatzkräfte "mit Sicherheit die Vehemenz der Gewalt, die ihnen begegnete, unterschätzten", wie Präsident Hollande später sagt. Zwei mutmaßliche Terroristen starben, darunter eine Frau, die sich selbst in die Luft sprengte. Aber viel wichtiger: Sieben Verdächtige wurden festgenommen, von denen angenommen wird, dass sie im direkten Zusammenhang mit den Attentaten vom Freitag stehen, bei denen 129 Menschen starben. Noch ist ihre Identität unbekannt. Aber ihre Festnahme – alle am Leben – kann die Ermittlungen nun weiterbringen. Auch wenn die Hoffnung vermutlich vergeblich war, dass der mutmaßliche Drahtzieher der Attentate vom Freitag, der 28-jährige Belgier Abdelhamid Abaaoud, unter den Festgenommenen ist.

Erfolg ja, aber Durchbruch? Das ist es, woran die Leute in Saint-Denis zweifeln. Das ist es, was ihnen Angst macht. Wen man auch fragt, immer wieder lautet die Antwort: "Das ist nur der Anfang."

Fast zur gleichen Stunde spricht der Präsident vor den versammelten Bürgermeistern Frankreichs in der Pariser Kongresshalle im Westen der Hauptstadt. Eigentlich eine seit Langem geplante Routineveranstaltung. Doch an diesem Nachmittag ein nationales Großereignis. Wie schon am Montag, als im Schloss von Versailles die Abgeordneten beider Parlamentskammern für eine Rede Hollandes zusammentraten, stehen die Bürgermeister des ganzen Landes beim letzten Wort ihres Präsidenten auf und stimmen die Marseillaise an. "Sie (die Soldaten der Tyrannei) kommen bis in eure Arme; um euren Söhnen, euren Gefährtinnen die Kehlen durchzuschneiden", endet die erste Strophe. Bislang hielten viele Franzosen die kriegerische Rhetorik dieses alten Revolutionsliedes für ziemlich überholt. Doch derzeit würde wohl kein Bürgermeister mehr einen Vorschlag wagen, den Text ändern zu wollen.



Der Krieg tatsächlich unabwendbar?

Umso schwerer ist zu begreifen, was in diesen Tagen wirklich in Frankreich geschieht. In Toulon am französischen Mittelmeer läuft am Mittwoch der Flugzeugträger Charles de Gaulle Richtung Syrien aus. Ist der Krieg also tatsächlich unabwendbar? Darauf antwortet der Karikaturist des Boulevardblattes Le Parisien mit einer Pariser Café-Szene: "Was, ihr trinkt immer noch?", fragt ein Passant zwei Männer, die an einem Café-Tisch Rotwein trinken. Antwortet einer der beiden: "Völlig falsch. Wir denken darüber nach, wie wir am besten Daech schlagen." Meint Präsident Hollande seinen Krieg gegen den "Islamischen Staat" am Ende doch nicht so ernst? Trinkt er irgendwann auch lieber ein Flasche Rotwein? Niemand im Staatsapparat darf solche Gedanken heute zulassen. Niemand vor der Kathedrale in Saint-Denis tut es an diesem Tag.

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Hollande in der Tradition der alten Ludwig'schen Hofkultur den Krieg mehr vortäuscht, als darin das letzte Mittel seiner Politik zu sehen. Aber es gibt eben auch die andere französische Tradition: Napoleon und die Marseillaise. Gegen die Tyrannen kämpfen.