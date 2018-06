Eine einjährige Überprüfung habe ergeben, dass sich die Grenzschutz-Beamten von den Kameras ablenken lassen könnten, hieß es aus Kreisen des Zolls und Grenzschutzes. Auch hohe Kosten und andere Faktoren wie das unangenehme Tragen bei der Arbeit bei heißen und staubigen Wetterbedingungen wurden als Gründe gegen den Einsatz angegeben.

Die Erkenntnisse müssen nun von Behördenchef Richard Gil Kerlikowske bestätigt werden. Sie schließen Körperkameras für die Zukunft nicht aus; vor einem weiträumigen Einsatz wären aber weitere Analysen nötig. Kerlikowske hatte vergangenes Jahr bekanntgegeben, Kameras testen zu wollen.

Die Position des Grenzschutzpersonals steht entgegen der Meinung vieler Polizeikräfte in den USA. Diese nutzen die Kameras in zunehmendem Maße, um öffentliches Vertrauen und Glaubwürdigkeit herzustellen.



Reaktion auf Polizeigewalt in Ferguson

Der Test solcher Überwachungsinstrumente ist eine Reaktion auf Unruhen in der Kleinstadt Ferguson nach den tödlichen Polizeischüssen auf den 18-jährigen Schwarzen Michael Brown im August 2014. Daraufhin kam es zu weitreichender Kritik am polizeilichen Vorgehen in vielen Städten. US-Präsident Barack Obama sprach sich für einen Einsatz von Körperkameras aus und stellte Millionenzuschüsse an lokale Behörden in Aussicht. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft sprach sich für einen Kameraeinsatz in Schwerpunktgebieten aus.

Die etwa 21.000 Grenzschützer überwachen die Tausende Kilometer langen Grenzen zu Mexiko und Kanada. Rund 24.000 Angestellte sind an Einreiseorten im Einsatz.