Nur etwas mehr als ein Jahr ist es her, da bezeichnete der damalige Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt seine Heimat Schweden als "humanitäre Großmacht" und appellierte an seine Mitbürger: "Öffnet eure Herzen!" Flüchtlinge seien im Norden Europas äußerst willkommen.





Tatsächlich nahm Schweden eine hohe Zahl an Flüchtlingen auf, gemessen an der Bevölkerung sogar mehr als Deutschland. Am Tag vor dem Attentat von Paris aber führte das nordeuropäische Land Grenzkontrollen ein, die Ende vergangener Woche bis zum 11. Dezember verlängert wurden. Der sozialdemokratische Integrationsminister Morgan Johansson sagte, "wir werden weitere Maßnahmen beschließen müssen". Schweden sieht sich angesichts der hohen Flüchtlingszahlen nicht mehr in der Lage, die bisherige Willkommenskultur fortzuführen. Stattdessen sollen die Nachbarländer mehr in Verantwortung genommen werden. "Man kann auch in Deutschland oder Dänemark Asyl beantragen. Europa ist größer als Schweden", sagte Johansson.

Die dänische Regierung hatte die Grenzen schon Monate zuvor zwischenzeitlich dicht gemacht und ging jetzt noch weiter. Am Freitag wurden erste Teile des nur Stunden vor den Pariser Anschlägen präsentierten 34-Punkte-Plans verabschiedet, um das Land für Flüchtlinge unattraktiv zu machen. In Zukunft soll die Polizei die Grenzen jederzeit wieder schließen können, und abgelehnte Asylbewerber müssen während sie auf die Abschiebung warten mit Inhaftierung rechnen.

"Wir werden nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen, dass es den Zusammenhalt in unserem eigenen Land gefährdet", hieß es zur Begründung der neuen Bestimmungen. Die ersten elf Punkte hat die liberale Minderheitsregierung mit den Rechtspopulisten und den Sozialdemokraten verabschiedet, lediglich die linken Parteien und die Sozialliberalen stimmten dagegen. "Die Regierung möchte die Möglichkeit haben, gegen die Menschenrechte verstoßen zu können", kommentierte das Kopenhagener Institut für Menschenrechte bissig die Pläne, die ohne Anhörung im Eilverfahren durchs Parlament gingen. Gleichzeitig hat Dänemark die Prognose für Asylbewerber für das kommende Jahr deutlich auf 25.000 angehoben – im Vergleich zu Schweden allerdings eine geringe Zahl. In Bayern kommen derzeit so viele Flüchtlinge an einem einzigen Wochenende an.

Grenzkontrollen bis Mitte Dezember



Anders als Dänemark galt Schweden bisher neben Deutschland als Vorzeigeland, weil es besonders viele Asylsuchende aufnahm. Das knapp zehn Millionen Einwohner zählende Land hat seit 2011 – bezogen auf die Bevölkerungsgröße – mehr Flüchtlinge aufgenommen als jedes andere EU-Mitglied. "Ich glaube, die meisten merken, dass wir ein System bei dem vielleicht 190.000 Menschen im Jahr kommen, nicht beibehalten können. Langfristig bricht das zusammen", hatte Ende Oktober bereits Außenministerin Margot Wallström in einem Interview gesagt.

Jetzt sollen die Grenzen trotz Schengen bis Mitte Dezember wieder kontrolliert werden. Denn, so die Regierung, "die Polizei hält die allgemeine Ordnung und innere Sicherheit in der derzeitigen Situation für gefährdet".

Viele Schweden wünschen schon seit Langem, dass ihr Land keine weiteren Flüchtlinge aufnimmt. Die rechtspopulistische Partei Schwedendemokraten hat es mit einer Anti-Einwanderungspolitik geschafft, in Umfragen auf bis zu 20 Prozent zu kommen.



Die Partei hat unlängst Aufsehen erregt, weil Mitglieder auf der Insel Lesbos und an anderen EU-Außengrenzen Flugblätter verteilten, um Flüchtlinge davon abzuhalten, nach Schweden zu kommen. "No Money No Jobs No Homes" steht in dicken Lettern ganz oben auf den Blättern, die nicht nur im Namen der Schwedendemokraten, sondern auch mit "das schwedische Volk" unterzeichnet sind. Im zugehörigen englischsprachigen Text heißt es, dass Jahrzehnte der Masseneinwanderung Schweden unsicher gemacht hätten und Schusswechsel und Vergewaltigungen mittlerweile alltäglich seien.