Der konservative Oppositionsführer Mauricio Macri hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Argentinien klar gewonnen und damit die Ära peronistischer Regierungen beendet. Auf den 56 Jahre alten Bürgermeister der Hauptstadt Buenos Aires entfielen am Sonntag nach Auszählung von 96 Prozent der abgegebenen Wahlzettel 51,8 Prozent der Stimmen, während sein Gegner, der peronistische Regierungskandidat Daniel Scioli, auf 48,2 Prozent kam. Erstmals musste der argentinische Präsident per Stichwahl bestimmt werden.





In einer ersten Reaktion auf seinen Sieg sagte der Wirtschaftsliberale, es werde mit ihm in Argentinien nun einen "epochalen Wandel" geben. Macri wird am 10. Dezember die Amtsgeschäfte von Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner übernehmen, die nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte.

Kurz vor der Schließung der Wahllokale meldete die Wahlkommission eine vorläufige Beteiligung von 74 Prozent. Berichte über größere Unregelmäßigkeiten lagen nicht vor.

Macri will das Land von der linksgerichteten Regierung Venezuelas distanzieren

Die Stichwahl galt als Richtungsentscheidung darüber, ob die sozialistische Politik der vergangenen zwölf Jahre fortgesetzt wird oder nicht. Schlüsselthemen im Wahlkampf waren die zunehmende Kriminalitätsrate, die steigenden Preise und die jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen des Landes. Macris Wahlkampf beruhte auf Versprechen, große Reformen der argentinischen Wirtschaft vorzunehmen und gleichzeitig an wichtigen Sozialhilfeleistungen festzuhalten.



Macri sagte, er wolle das Land von der linksgerichteten Regierung Venezuelas distanzieren und deren Ausschluss aus dem regionalen Wirtschaftsblock Mercosur vorantreiben. Eine solche Politik könnte Auswirkungen auf den gesamten Kontinent haben, der von linksgerichteten Regierungen dominiert ist.

In der ersten Wahlrunde am 25. Oktober hatte Scioli 37 Prozent der Stimmen erhalten, Macri 34 Prozent. Vor der Stichwahl büßte Scioli die Favoritenrolle jedoch ein, Macri lag in Umfragen zuletzt vorn. Er wird von einem breiten Bündnis unterstützt, das vom Mitte-links-Lager bis zu den Rechten reicht.