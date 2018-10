Während in Europa weiterhin nach weiteren Beteiligten an den Terroranschlägen in Paris gesucht wird, berät die UN in New York über das weitere Vorgehen im Syrienkrieg. In einem Resolutionsentwurf fordert Frankreich die internationale Gemeinschaft auf, "alle notwendigen Maßnahmen" im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) zu ergreifen. Die UN-Mitglieder sollten "ihre Anstrengungen zur Verhinderung und Vorbeugung von Terrorakten insbesondere des IS zu verdoppeln und miteinander zu koordinieren", heißt es in dem Papier.