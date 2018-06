Der mutmaßliche Organisator der Anschläge von Paris ist bei dem Anti-Terror-Einsatz in Saint-Denis vom Mittwoch getötet worden. Ein in der gestürmten Wohnung gefundener Leichnam sei als der des belgischen Islamisten Abdelhamid Abaaoud identifiziert worden, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Sondereinheiten hatten am Mittwoch eine verdächtige Wohnung in der Pariser Vorstadt Saint-Denis gestürmt, in der Abaaoud vermutet wurde. Mehr in unserem Liveblog