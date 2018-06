Man konnte sich sehr wundern angesichts der Bilder und Sätze, die da am Sonntag aus Brüssel kamen. Der türkische Premierminister Ahmet Davutoğlu Arm in Arm mit dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk, beide grinsend wie alte Freunde. "Wir sind uns einig, dass der Beitrittsprozess neu belebt werden muss", sagte Tusk. Mitte Dezember wollen sie bei einer gemeinsamen Konferenz ein weiteres inhaltliches Kapitel in den Beitrittsverhandlungen öffnen, das zur Wirtschafts- und Währungspolitik. Die EU-Kommission will außerdem bis Ende März 2016 die Eröffnung von drei weiteren Kapiteln zumindest vorbereiten.

Zehn Jahre schon laufen die Beitrittsverhandlungen mehr schlecht als recht, zehn Jahre lang haben die europäischen Regierungschefs, allen voran die von Deutschland und Frankreich, die türkische Regierung auf Distanz gehalten, bis diese selbst zunehmend die Lust am Beitritt verlor. Jetzt aber, da der Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine regierende Partei AKP den Staat autoritär umbauen, kritische Journalisten reihenweise einsperren und Tausende Websites sperren, Korruptionsskandale unterdrücken, die Justiz unter ihre Kontrolle bringen, ausgerechnet jetzt nimmt die EU sie in den Arm – und vielleicht bald auf?

Auf den zweiten Blick wird allerdings klar: So schnell wird daraus nichts. Die Bilder und Sätze aus Brüssel haben eher symbolische Bedeutung. Sie beseitigen nicht die großen Hürden und Hindernisse, die die Mitgliedschaft der Türkei schon seit Jahren verhindern und diese wohl auch weiterhin verhindern werden.

Da ist erstens die formale Ebene. Die Beitrittsverhandlungen sind in 35 thematische Kapitel unterteilt, die einzeln geöffnet werden, wie es in der EU-Sprache heißt. Die Kandidaten müssen dann zeigen, dass sie die Regeln und Standards der EU einhalten. Erst dann werden die Kapitel geschlossen, also ein Häkchen hinter diesen Politikbereich gemacht. In den Verhandlungen mit der Türkei ist nur ein Kapitel geschlossen worden, das über Wissenschaft und Forschung, und zwar schon 2006. Seit neun Jahren ist kein weiteres hinzugekommen. 13 Kapitel sind zwar geöffnet, aber acht davon dürfen schon aus einem rein formalen Grund nicht geschlossen werden, egal, ob die Türkei die Anforderungen inhaltlich erfüllt. Dieser formale Grund heißt Zypern.

Der Streit um den Status der geteilten Insel ist das größte Hindernis in den Verhandlungen. Der griechische Teil der Insel wird von der Türkei nicht als Staat anerkannt, ist aber seit 2004 Mitglied der EU. Der türkische Teil wiederum wird von der EU nicht anerkannt (und auch von sonst keinem Staat außer der Türkei und Bangladesch). Im sogenannten Ankara-Protokoll von 2005 (PDF-Link) wollte die EU die Türkei dazu verpflichten, die gemeinsame Zollunion auch auf das EU-Mitglied Zypern auszudehnen. Diesem Protokoll aber hat das türkische Parlament bis heute nicht zugestimmt, weil es damit ja zugestehen würden, dass die griechische Regierung in Nikosia für die ganze Insel spricht.



Zypern bleibt beim Veto

Im Gegenzug hat die EU beschlossen, acht Kapitel der Beitrittsverhandlungen so lange nicht zu schließen, bis das Protokoll verabschiedet ist. Und Zypern hat klar gemacht, dass es einen EU-Beitritt der Türkei durch sein Veto verhindern wird, solange der Konflikt nicht beigelegt ist. Selbst am 19. Oktober dieses Jahres, als in Brüssel längst von einer Wiederbelebung des Beitrittsprozesses die Rede war, stellte der zypriotische Außenminister das klar. "Die Gründe dafür, dass die Verhandlungen eingefroren wurden, sind nicht verschwunden", sagte Ioannis Kasoulidis.

Brüssel kann also so viele Kapitel öffnen, wie es will. Solange die Türkei Zypern nicht anerkennt, was sie kategorisch ausschließt, wird ihrerseits die Regierung in Nikosia die EU-Mitgliedschaft der Türkei verhindern. Daran könnte sich erst etwas ändern, wenn die Gespräche über eine Wiedervereinigung Zyperns im Rahmen einer losen Konföderation tatsächlich in Bewegung kommen. Sie sollen bald starten.