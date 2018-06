Die radikalislamischen Taliban haben in der südafghanischen Provinzhauptstadt Kandahar den Flughafen gestürmt. Dabei sind 37 Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Auch 21 Stunden nach Beginn des Angriffs kämpfe weiterhin ein Taliben gegen die Sicherheitskräfte. Neun weitere Taliban seien getötet worden.



Über die Angriffe gibt es sehr unterschiedliche Angaben: Der Sprecher des Gouverneurs der südafghanischen Provinz, Samim Khapalwak, sagte, die Angreifer seien nach zwei Stunden getötet worden. Flughafenpersonal sagte jedoch, die Kämpfe dauerten an. Talibankämpfer seien in die Wohngebäude von Flughafenangestellten eingedrungen und hätten Geiseln genommen.



Das Flughafengelände hat einen militärischen und einen zivilen Teil. Die Talibankämpfer griffen den militärischen Teil an und bekannten sich in einer Erklärung zu dem Angriff. Mehrere "Märtyrer" seien "ausgerüstet mit schweren und leichten Waffen" in den Flughafenkomplex eingedrungen und hätten die "Invasionstruppen" attackiert, hieß es in der Erklärung. Vor Ort gebe es "heftige Kämpfe", die andauerten.



Auch in der westafghanischen Stadt Herat kam es zu heftigen Kämpfen – diesmal zwischen rivalisierenden Taliban-Gruppen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei 54 Aufständische getötet und etwa 40 weitere verletzt. An den Gefechten seien Anhänger von Taliban-Chef Mullah Mansur und seines Konkurrenten Mullah Mohammad Rassul Achund beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Bei den Taliban ist ein Machtkampf um den Führungsanspruch Mullah Mansurs ausgebrochen. Mansur wurde nach dem Tod von Taliban-Chef Mullah Mohammed Omar vor zwei Jahren zum neuen Anführer ernannt. Doch die Familie Omars hat Mansur die Gefolgschaft verweigert. Mehrfach wurde der neue Taliban-Anführer seitdem fälschlicherweise für tot erklärt.



Insgesamt hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Deshalb hat die Nato auch vor wenigen Tagen beschlossen, im kommenden Jahr ihre aktuelle Truppenpräsenz von rund 12.000 Soldaten praktisch unverändert beizubehalten. Die Bundeswehr soll 2016 ihren Einsatz in Afghanistan sogar leicht ausweiten.

Die prekäre Sicherheitslage in Afghanistan stand auch auf der Agenda von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), die derzeit in der Region unterwegs ist. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sprach sie mit Vertretern der Regierung und sicherte ihnen erneut ein dauerhaftes Engagement der Bundeswehr in dem Land zu, aber auch wirtschaftliche Hilfen.

Im pakistanischen Islamabad sagte von der Leyen danach, die gesamte Region könne nur zur Ruhe kommen, "wenn alle gemeinsam konstruktiv den Versöhnungsprozess und den Kampf gegen den Terror bestreiten werden". Bessere Beziehungen zwischen Pakistan und Afghanistan gelten als Schlüssel zu einem Aussöhnungsprozess zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban. Afghanistan beschuldigt das Nachbarland seit langem, die Taliban als Mittel im Kampf um Einfluss in Afghanistan einzusetzen. Der Machtkampf der Taliban behindert die Friedensgespräche der Aufständischen mit den Regierungen in Pakistan und Afghanistan zusätzlich.