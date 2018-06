Die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło hat Vorwürfe von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz an ihre Regierung als "nicht hinnehmbar" zurückgewiesen. "Ich erwarte, dass Martin Schulz nicht nur derartige Aussagen unterlässt, sondern sich auch bei den Polen entschuldigt", sagte die nationalkonservative Regierungschefin daraufhin dem Nachrichtensender TVP Info.



Der Sozialdemokrat Schulz hatte im Deutschlandfunk gesagt, was sich in Polen derzeit abspiele, habe Staatsstreich-Charakter und sei dramatisch. Noch diese Woche, spätestens in der Januar-Sitzung werde das Europaparlament dazu beraten. Allerdings warnte Schulz vor konkreten Maßnahmen. Die Erfahrung zeige, dass Rechtspopulisten das oft als Argument dafür nutzen, dass sich andere Länder in die Innenpolitik einmischen würden.



In Polen hat sich bei der Besetzung des Verfassungsgerichts ein heftiger Streit zwischen Regierung und Opposition entzündet. Kritiker werfen der seit gut einem Monat mit absoluter Mehrheit regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) vor, die Justiz unter ihre Kontrolle bringen zu wollen. Sie verweisen darauf, dass die Regierungskanzlei ein Urteil des höchsten Gerichts anfänglich nicht veröffentlichen wollte, weil es ihr nicht passte. Am vorigen Wochenende gingen in Warschau Zehntausende für und gegen die neue Regierung auf die Straße.

Auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn – sein Land hat derzeit den EU-Ratsvorsitz inne – sieht die Unabhängigkeit von Justiz und Medien in Polen bedroht und forderte die EU zu einer klaren Positionierung auf: "Wir dürfen nicht davor zurückscheuen, mit dem Finger auf diejenigen Länder zu zeigen, in denen Grundrechte und Verfassung mit Füßen getreten werden", sagte er im Gespräch mit Spiegel Online.



Auch Journalisten geraten zunehmend ins Visier der nationalkonservativen Regierung. So verlieren etwa Journalisten, die der Regierung nicht gefallen, ihre Arbeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. ZEIT ONLINE dokumentiert die Veränderungen in Polen in einem Blog.