Man hatte lange gewartet auf dieses Zeichen, deutlich zu lange, und so war in den USA am Dienstagabend eine deutliche Erleichterung spürbar.



Kurz nach der Sitzung des Repräsentantenhauses trat dessen Sprecher Paul Ryan vor die Fernsehkameras und tat, was man sich von seiner Partei schon lange gewünscht hatte. Der Republikaner aus Wisconsin distanzierte sich mit klaren Worten von Präsidentschaftsbewerber Donald Trump: "Was da gestern vorgeschlagen wurde, ist nicht das, wofür der Konservatismus in Amerika steht. Es ist nicht das, wofür unser Land steht."



Die Trump-Äußerung, die das Fass zum Überlaufen gebracht hatte, war der Vorschlag des New Yorker Großmauls, Muslime nicht mehr ins Land zu lassen. In ähnlich haarsträubenden Statements hatte Trump bereits Datenbanken für Muslime gefordert. Zwischendurch tat er sich noch dadurch hervor, dass er das Verprügeln eines schwarzen Bürgerrechtlers goutierte. Am Dienstag forderte er gar Internierungslager für "feindliche Ausländer" wie im Zweiten Weltkrieg.



Nun scheint sich Trump mit all seinen Provokationen doch noch zu verrennen. Der Republikaner mag mit seinem Vulgär-Populismus zwar eine Minderheit von Marginalisierten in den USA ansprechen, die sich ansonsten von der Politik und von der Gesellschaft fallen gelassen fühlen. Die demokratischen Institutionen des Landes, so dysfunktional sie auch sein mögen, tragen einen wie ihn jedoch nicht.



Darüber können auch Trumps Umfragewerte nicht hinweg täuschen. Er liegt zwar im republikanischen Bewerberfeld noch immer an der Spitze. Statistikguru Nate Silver wird auf seinem Blog 538 jedoch nicht müde vorzurechnen, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel bedeutet. Trump vereinigt wegen der vielen unentschlossenen Wähler nicht mehr als sechs Prozent Zustimmung auf sich. Zudem sind die Meinungen zu diesem frühen Wahlkampfzeitpunkt nur begrenzt aussagekräftig.

Das Land kann also vorsichtig aufatmen. Zu einem Präsidenten Trump wird es wohl nicht kommen. Dennoch gibt das Phänomen Trump Amerika zu denken: Immer offener wurde Trump in den vergangenen Tagen als Faschist bezeichnet, immer häufiger wurden die Vergleiche zur Weimarer Republik und zur Wahl 1933. Immer ernsthafter fragten sich immer mehr Menschen hierzulande, ob tatsächlich ein faschistischer Coup in Amerika möglich wäre – mit Trump oder mit jemand anderem.

Der Nazi-Vergleich

Gänzlich neu sind solche Bedenken nicht. Die amerikanische Linke warnt schon seit Jahren nachdrücklich vor den faschistoiden Tendenzen in der US-Gesellschaft und im politischen System. Trump hat diese Ängste lediglich konkretisiert und ihnen ein Gesicht gegeben.



So schrieb Naomi Klein quasi als Begleitheft zu ihrer Shock Doctrine bereits 2007 ein kurzes Buch namens The End of America, in dem sie aufzeigte, warum sich ihrer Meinung nach die USA auf einem irreversiblen Kurs in eine faschistische Diktatur befänden. Die Parallelen mit dem Dritten Reich waren für Klein allgegenwärtig und unübersehbar.



Wie die Nazis in den Juden, so Klein, habe das neoliberale Regime im Islam einen universellen Feind und Volksschädling ausgemacht. Wie die Nazis sei Amerika dabei, Lager einzurichten, in denen jegliche Menschenrechte außer Kraft gesetzt seien – man müsse nur nach Guantanamo und auf das globale Netz der CIA Black Sites schauen, der Geheimgefängnisse des US-Geheimdienstes. Wie die Nazis, so Klein weiter, habe Amerika ein umfassendes Überwachungsnetz seiner Bürger eingerichtet. Wie bei den Nazis würden Dissidenten schikaniert – als Beispiel nennt sie Occupy. Die Medien seien ebenfalls praktisch gleichgeschaltet, Dissens werde zunehmend als Hochverrat gebrandmarkt.