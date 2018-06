Für die Öffentlichkeit gab es in Indien und Pakistan an diesem Freitag nur ein Thema: Indiens Premierminister Narendra Modi ist zu einem überraschenden Besuch nach Pakistan gereist und sorgt so nach mehr als elf Jahren für ein Treffen der regionalen Erzrivalen auf höchster Ebene. Von Modi selbst per Twitter angekündigt, stand das Treffen ganz im Zeichen der Entspannung und des Annäherungskurses, den beide Länder seit rund drei Monaten verfolgen.



Am Nachmittag traf Modi in Lahore ein und wurde von seinem pakistanischen Amtskollegen Nawaz Sharif beim Empfang auf dem Flughafen der Stadt umarmt. Bilder des staatlichen Fernsehens hielten die historische Szene fest. Danach ging es für die beiden Premierminister in das Haus des Gastgebers, wo das etwa zweieinhalbstündige Gespräch zwischen ihnen nach Angaben eines Sprechers in "herzlicher" Atmosphäre verlaufen sein soll. Themen waren demnach eine Reihe bilateraler Angelegenheiten, darunter der Streit um die Kaschmir-Region. Beide hätten sich darauf geeinigt, die Kontakte auszuweiten und verstärkt an gutnachbarschaftlichen Beziehungen zu arbeiten.

Die meisten Reaktionen auf den Besuch in Pakistan und Indien waren positiv. So lobte Indiens Außenministerin Sushma Swaraj via Twitter: "So ist es staatsmännisch!" Indische Analysten nannten die Geste "visionär und mutig". Der pakistanische Sicherheitsanalyst Talat Massud sagte, der Besuch zeige, dass Indiens Haltung zu Pakistan sich ändere. Das sei ein gutes Zeichen für den Frieden.

Seit einiger Zeit befinden sich Indien und Pakistan auf Annäherungskurs. Den Anfang machte ein Handschlag Modis mit Sharif bei der Pariser Klimakonferenz Ende November. Dann trafen sich Sicherheitsberater beider Länder in Bangkok – ein Treffen, das zuvor mindestens zweimal abgesagt worden war. Zum ersten Mal seit drei Jahren reiste dann am 10. Dezember mit Swaraj ein indischer Außenminister nach Islamabad. Dort vereinbarten Indien und Pakistan, die nach der Terrorserie in Mumbai ausgesetzten Friedensgespräche wieder aufzunehmen.

Die Politik beider Länder bleibt aber zweideutig. Während einer Rede kurz zuvor in Kabul erwähnte Modi Pakistan nicht direkt – einige Bemerkungen können aber als Seitenhieb auf den Erzfeind verstanden werden, dem vorgeworfen wird, den Terrorismus in Afghanistan zu fördern. So sagte er, dass es Afghanistan besser gehen werde, sobald die "Kinderstuben des Terrorismus" geschlossen würden und ihre Unterstützer aufhörten, ihn zu finanzieren.

Kampfhubschrauber für Kabul

Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1947 sind beide Atomwaffenstaaten verfeindet und haben drei Kriege gegeneinander geführt, zwei davon um die bis heute zwischen beiden Staaten umstrittene Himalaya-Region Kaschmir. Nach wie vor kommt es an der dortigen Demarkationslinie zu kleineren Scharmützeln. Indien wirft Pakistan vor, Aufständische auszubilden, die für eine Unabhängigkeit Kaschmirs von Indien kämpfen. In dem Konflikt kamen seit 1989 mehr als 68.000 Menschen ums Leben.

Ein weiterer Streitpunkt sind die Anschläge in Mumbai vom November 2008, bei denen 166 Menschen getötet wurden. Die indische Regierung warf Islamabad wiederholt vor, den Hintermännern der Anschläge Unterschlupf zu gewähren. Als die pakistanischen Behörden im April den mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge, Zaki-ur-Rehman Lakhvi, gegen Kaution freiließen, wurde dies von Indien scharf kritisiert.

Kurz vor seinem Besuch in Lahore war Modi zunächst in Russland und dann in Afghanistan. Vor seiner Ankunft in Pakistan machte er in Afghanistan Zwischenstation und nahm in Kabul an der feierlichen Eröffnung eines Parlamentsgebäudes teil, das mit indischer Hilfe gebaut wurde. Zudem übergab er der afghanischen Regierung drei Kampfhubschrauber russischer Bauart. Es war das erste Mal, dass Indien Afghanistan tödliche Waffen zukommen lässt. Zuvor waren Spenden auf Gerät beschränkt gewesen, das nicht im Kampf genutzt werden kann. Dies war auch geschehen, um die pakistanische Regierung nicht zu reizen, die es als Affront auffassen würde, sollte Indien das Nachbarland derart offensiv aufrüsten.