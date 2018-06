Die irakische Armee hat eigenen Angaben zufolge die Großstadt Ramadi von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vollständig zurückerobert. "Ramadi wurde befreit und die Anti-Terror-Einheiten der Streitkräfte haben die irakische Fahne über dem Regierungsviertel gehisst", heißt es in einer Stellungnahme des Militärs. Das Regierungsviertel war der letzte Rückzugsort der Dschihadisten in der Stadt gewesen. Einzelne IS-Kämpfer könnten sich allerdings noch in Ramadi befinden.



Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sprach von einem wichtigen Erfolg der Regierung von Ministerpräsident Haidar al-Abadi. "Nach Tikrit, Baiji, Sindschar ist Ramadi die vierte größere Stadt im Irak, die von irakischen Kräften zurückerobert worden ist." Mehr als ein Viertel des im Irak noch vor einem Jahr gehaltenen Territoriums musste der IS inzwischen wieder aufgeben, sagte Steinmeier. Das zeige einmal mehr, dass der IS nicht unbesiegbar sei, weder im Irak noch in Syrien. Das Ende der Terrorherrschaft des IS sei aber noch lange nicht erreicht. Steinmeier versprach, dass Deutschland beim Wiederaufbau Ramadis helfen werde.

Die irakischen Regierungstruppen hatten am Dienstag mit internationaler Luftunterstützung einen Großangriff auf das Zentrum Ramadis begonnen. Der Verlust Ramadis, das vor allem von Sunniten bewohnt wird, ist ein schwerer Schlag für den IS. Ramadi ist die Hauptstadt der Provinz Anbar westlich von Bagdad. Der IS hatte die Stadt im Mai erobert. Anfang Dezember erkämpfte die Armee mit internationaler Hilfe mehrere große Stadtteile zurück. Seitdem rückten die irakischen Truppen Stück für Stück ins Zentrum vor.