Nach tagelangen Kämpfen hat die irakische Armee nach eigenen Angaben die Provinzhauptstadt Ramadi vom "Islamischen Staat" (IS) erobert. Soldaten hätten mit dem Regierungsgebäude die Kontrolle über den letzten Rückzugsort des IS in der Stadt übernommen, teilte ein Armeesprecher mit. Damit sei der IS in Ramadi besiegt.



Nach Angaben des Sprechers hat es kaum Widerstand gegeben. Zahlreiche IS-Kämpfer seien geflohen oder bei Luftangriffen getötet worden. Die US-geführte Allianz hatte den Vormarsch der Soldaten aus der Luft unterstützt. Für die Regierung in Bagdad ist die Rückeroberung Ramadis einer ihrer größten Erfolge im Kampf gegen den IS, seit die Miliz 2014 etwa ein Drittel des Landes unter ihre Kontrolle gebracht hatte.

Der Verlust Ramadis ist ein schwerer Schlag für den IS. Ramadi ist die Hauptstadt der Provinz Anbar westlich von Bagdad. Der IS hatte die Stadt im Mai erobert. Anfang Dezember erkämpfte die Armee, die von Kampfflugzeugen der internationalen Militärallianz unterstützt wird, mehrere große Stadtteile zurück. Seitdem rückten die irakischen Truppen Stück für Stück ins Zentrum vor.



Der IS gerät im Irak und in Syrien militärisch offenbar insgesamt stärker unter Druck. Auch im Nachbarland musste er eine Niederlage hinnehmen: In Nordsyrien eroberten kurdische und arabische Rebellen am Samstag den strategisch bedeutenden Tischrin-Staudamm. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, rückten die kurdischen und arabischen Rebellen der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) nach der Eroberung des Dammes an der Westseite des Euphrats vor.

Die Verkehrsstrecke über den Damm war eine wichtige Nachschubroute des "Islamischen Staats" zwischen der Stadt Rakka in Syrien, eines seiner Zentren, und den vom IS beherrschten Gebieten westlich des Euphrats. Zudem versorgt der Damm weite Teile der Region mit Strom.



Aus den irakischen Städten Sindschar und Baidschi sowie von der nahe gelegenen Ölraffinerie wurde der IS bereits vertrieben. In den syrischen Städten Homs und Aleppo konnten die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad – unterstützt durch Moskaus Kampfjets – einige militärische Erfolge verbuchen. Die Rückeroberung Ramadis hat deshalb auch Signalwirkung für den weiteren Kampf gegen die radikale Islamistenmiliz. Hauptziel ist aber, die Extremisten auch aus der im vergangenen Jahr eroberten zweitgrößten irakischen Stadt Mossul sowie aus der anderen Hochburg Falludscha zu verjagen.

Der IS hat an Dynamik verloren

Iraks Regierungschef Haider al-Abadi sprach angesichts der Fortschritte in Ramadi bereits von "großen Siegen" seiner Einheiten. Experten sehen den "Islamischen Staat" vor dem Jahreswechsel an vielen Fronten in der Defensive. Eine Bezwingung der Extremisten scheint erstmals seit langer Zeit möglich. Nach Angaben eines US-Instituts hat der IS seit Jahresbeginn 14 Prozent seines Gebiets in Syrien und im Irak verloren.

"An seinen Positionen im Irak und in Syrien ist der IS auf Verteidigung umgeschwenkt", sagt Hisham al-Hashimi, irakischer Dschihad-Fachmann. "Er hat die Dynamik verloren, von der er abhängig war, um seine Feinde anzugreifen."



Die viel kritisierten Luftangriffe unter US-Führung haben laut Hashimi ihren Teil dazu beigetragen, den IS in die Defensive zu drängen. Frankreich hat seine Angriffe auf IS-Ziele in Syrien nach den Anschlägen in Paris ausgeweitet, Großbritannien schloss sich an. Die russische Luftwaffe attackiert den IS – neben anderen Gegnern der syrischen Regierung – ebenfalls seit dem 30. September.