Sie saß ganz entspannt auf einer Matratze, die Kalaschnikow hatte sie in die Ecke gestellt, die Schuhe ausgezogen. 36 Stunden zuvor hatte Özlem Agri noch Kämpfern des "Islamischen Staates" (IS) gegenübergestanden. Einer, erzählte sie, sei "Allahu Akbar" brüllend direkt auf sie zugelaufen. "Da haben wir ihn halt erschossen."



Das war im August 2014, der IS hatte kurz zuvor die irakische Stadt Mossul erobert und sein "Kalifat" ausgerufen, und war hier, in Makhmour, erstmals auf echten Widerstand gestoßen. Agris kurdische Einheiten hatten den Vormarsch der Dschihadisten in Richtung Erbil rund 50 Kilometer vor der Hauptstadt der kurdischen autonomen Region im Nordirak gestoppt. "Die halten sich für unbesiegbar", sagte sie. "Das sind sie aber nicht." Für unseren Mini-Trupp von Journalisten, der nach Makhmour gefahren war, klang das wie eine Heilsbotschaft.

Fast anderthalb Jahre später ist der Krieg gegen den IS immer noch in vollem Gang, die Fronten werden länger, die Schauplätze zahlreicher, und oft scheinen die Kurden die einzigen zu sein, die für gute Nachrichten sorgen. Ihre Verteidigung der Stadt Kobane im Oktober 2014 ist inzwischen Stoff für Legenden, im syrischen Norden haben sie dem IS weiteres Territorium abgenommen. Im Nordirak eroberten sie vor Kurzem mithilfe massiver amerikanischer Luftunterstützung die Stadt Sindschar zurück. Dort hatte der IS im Sommer 2014 Tausende von Jesiden vertrieben, Männer massakriert und Frauen in die Sklaverei verschleppt.



Die Bundesregierung schickt den Kurden seit vergangenem Jahr Milan-Raketen, Gewehre und Ausbilder. Die amerikanische Luftwaffe kooperiert bei ihren Angriffen auf den IS eng mit kurdischen Einheiten am Boden, und selbst Wladimir Putin hofiert sie, seit sich russische Kampfflugzeuge in den Syrien-Krieg eingemischt haben.



Noch nie in ihrer Geschichte sind die Kurden von so vielen Seiten umworben worden. Noch nie verbreiteten internationale Medien so viele Lobeshymnen – zu Recht in Anbetracht der militärischen Erfolge, die kurdische Kämpfer oft unter großen Verlusten gegen den IS erzielt haben. Aber auf diese Weise sind, fleißig genährt von kurdischen Politikern und Funktionären, einige Mythen entstanden, die man besser gleich wieder demontiert. Zum Beispiel, dass die Kurden politisch und militärisch an einem Strang ziehen und auf gutem Weg zu einem eigenen Staat sind.

Richtig daran ist nur: Sie haben bislang keinen. Mit 30 Millionen Menschen – verteilt auf die Türkei, den Iran, das nördliche Syrien, den Nordirak, sind sie die weltweit größte Gruppe ohne eigenen Staat. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende des Osmanischen Reiches gingen sie leer aus, fanden sich verteilt auf das heutige Syrien, den Irak, den Iran und die Türkei wieder, deren Regimes jede Rebellion für mehr Autonomie oder gar Unabhängigkeit brutal niederschlugen. Dabei verstanden es die Herrscher in Damaskus, Bagdad, Ankara oder Teheran immer, die jeweiligen kurdischen Fraktionen gegeneinander auszuspielen.



Das Assad-Regime in Syrien drangsalierte die eigene kurdische Minderheit im Norden, pflegte aber aus Feindschaft zu Ankara lange Jahre beste Beziehungen zur PKK, der kurdischen Arbeiterpartei, die seit Jahrzehnten einen Guerilla-Krieg um Autonomie im türkischen Südosten kämpft. Die Türkei wiederum hat gute Kontakte zum Präsidenten der Autonomen Region Kurdistans, Massoud Barzani, dessen Familienmitglieder und Hauspartei, die Demokratische Partei Kurdistans (DPK), sich dort die Schaltstellen der Macht mit der rivalisierenden Patriotischen Union Kurdistans (PUK) teilt. Es gab Zeiten, da half Barzani der türkischen Armee bei der Jagd auf die PKK, während die PUK ihrerseits iranische Kurden an Teheran auslieferte. Es gab auch Zeiten, da ging Barzani zusammen mit dem kurdischen Erzfeind Saddam Hussein gegen die Konkurrenten von der PUK vor.



Die Geschichte der Kurden ist eben nicht nur eine der ewigen Verfolgung, sondern auch der ewigen Bruderkämpfe. Hat der Krieg gegen den IS die verschiedenen Fraktionen nun vereint?

Ja und Nein.



Es waren PKK-Kämpfer wie Özlem Agri, die im vergangenen Sommer den militärisch eingerosteten Peschmerga zur Seite sprangen und den Vormarsch des IS auf kurdisches Territorium aufhielten. Es waren auch PKK-nahe Kämpfer, die vergangenes Jahr in Sindschar das Schlimmste verhinderten und die fliehenden Jesiden in Sicherheit brachten. Die Peschmerga waren zuvor kampflos geflohen.



Inzwischen sind die rund 190.000 Peschmerga, die zum Teil unter dem Kommando der DPK, zum Teil unter dem der PUK stehen, militärisch wieder in deutlich besserer Verfassung – auch dank deutscher Waffen- und Ausbildungshilfe. Und einige halfen ihrerseits im Herbst 2014 den PKK-nahen Kämpfern bei der Verteidigung von Kobane. Aber genau darin liegt auch der Kern des nächsten Bruderzwistes.