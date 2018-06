Die chinesische Regierung hat ein Anti-Terror-Gesetz verabschiedet, das den Behörden Zugriff auf verschlüsselte Daten ausländischer Unternehmen ermöglicht. Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses habe für das erste Anti-Terror-Gesetz des Landes und den Ausbau staatlicher Überwachungsmechanismen gestimmt, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mit.

Das Gesetz zur nationalen Sicherheit verlangt, dass alle wichtigen Infrastrukturnetze und Informationssysteme "sicher und kontrollierbar" sind. Das bedeutet, dass Technologiefirmen der chinesischen Regierung gegebenenfalls Zugang zur ihren Produkten sowie zu Kodierungsschlüsseln geben müssen.



Dies ist nicht nur bei westlichen Wirtschaftsverbänden auf Kritik gestoßen. Auch US-Präsident Barack Obama hat seine Bedenken in Gesprächen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping geäußert. Aus Sicht der USA setzt die Volksrepublik ausländische Unternehmen durch unfaire Maßnahmen der Aufsichtsbehörden unter Druck. Das chinesische Außenministerium hingegen warf den USA unrechtmäßige Einmischung vor und teilte mit, Technologiefirmen hätten nichts zu befürchten.

Ein Mitglied des Rechtsauschusses des Parlaments sagte, China hole mit dem Gesetz lediglich nach, was westliche Staaten schon getan hätten – nämlich IT-Firmen zu bitten, bei der Bekämpfung des Terrorismus zu helfen. Die normale Arbeit der Unternehmen sei davon nicht berührt. Sie hätten auch nichts zu befürchten hinsichtlich der Installation sogenannter Hintertüren für den Zugang zu Daten oder der Verletzung von Urheberrechten.

"Die chinesische Regierung trifft konkrete Maßnahmen, um ihr Volk und auch normale Amerikaner zu schützen, die etwa Weihnachten im Pekinger Sanlitun-Viertel verbringen", hieß es in einem Leitartikel einer Nachrichtenseite der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Die USA erwiesen sich einmal mehr als Meister der doppelten Standards, hätten sie doch selbst längst vergleichbare Gesetze verabschiedet. Die Polizei in der chinesischen Hauptstadt hatte den geschäftigen Amüsier- und Einkaufsbezirk am Donnerstag nach einer Sicherheitswarnung abgeriegelt.

Das neue Gesetz eröffnet auch rechtlich die Möglichkeit, dass die chinesischen Streitkräfte an Anti-Terroreinsätzen im Ausland teilnehmen. Den Medien wird die Beschränkung auferlegt, dass sie über Details von Terroranschlägen nicht berichten dürfen. Begründet wird dies damit, dass Nachahmungstäter nicht durch die Berichte angestiftet werden sollen.

China sieht sich immer wieder mit Protesten und Aufständen des Turkvolkes der Uighuren in der westlichen Region Xinjiang konfrontiert. Die Regierung macht muslimische Extremisten dafür verantwortlich. Menschenrechtler sehen den Anlass für die dortigen Unruhen in der Diskriminierung der Uighuren.