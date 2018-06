Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Afghanen erstmals ausdrücklich vor einer Flucht nach Deutschland gewarnt. Die Hoffnung auf ein besseres Leben sei kein Grund, "um bei uns Asyl oder einen Aufenthaltsstatus zu bekommen", sagte die Kanzlerin nach einem Treffen mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani in Berlin.



Die Kanzlerin betonte, wenn Afghanen in ihrer Heimat für die Bundeswehr oder andere deutsche Stellen gearbeitet hätten und in akuter Gefahr seien, komme Deutschland seiner humanitären Verpflichtung nach und helfe. "Wir dürfen aber keine falschen Hoffnungen wecken, dass man aus wirtschaftlichen Gründen jetzt Afghanistan verlassen und nach Deutschland gehen kann", sagte Merkel. Sie verteidigte auch die verstärkten Abschiebungen.

Hintergrund ist die wachsende Zahl an Flüchtlingen aus Afghanistan. Vor einigen Wochen hatten deutsche Sicherheitsbehörden in einem vertraulichen Papier festgehalten: Die Zahl der Flüchtlinge aus dem Land sei massiv gestiegen und dürfte angesichts der Lage dort weiter wachsen. Alleine im Oktober wurden in Deutschland mehr als 31.000 Asylsuchende aus Afghanistan registriert. Sie stehen damit nach den Syrern an zweiter Stelle in der Statistik der Neuankömmlinge. Merkel war von ihren Kritikern vorgeworfen worden, nicht deutlich genug zu betonen, dass Deutschland nicht alle Flüchtlinge und Migranten aufnehmen könne.

Merkel und Ghani erklärten, man wolle gemeinsam die illegale Migration aus Afghanistan in die EU stoppen. Bei der Ausbildung der afghanischen Polizei solle ein neuer Schwerpunkt auf den Kampf gegen Schleuserkriminalität und Passfälschungen gelegt werden, sagte Merkel. Bundesinnenminister Thomas de Maizière werde deshalb nach Afghanistan reisen.

Merkel wiederholte auch die Forderung nach Schutzzonen in Afghanistan, um eine Flucht aus dem Land zu vermeiden. "Es geht um innerstaatliche Fluchtalternativen", sagte sie. Wenn Afghanen aus einem unsicheren Gebiet fliehen müssten, sollten sie in sicherere Gegenden innerhalb Afghanistans statt ins Ausland ziehen. Dort müsse den Menschen eine Lebensperspektive geboten werden, etwa mit Wohnungen oder Ausbildungsplätzen. Deutschland wolle dabei helfen.

"Ein nie dagewesenes Niveau der Gewalt"

Der Experte Thomas Ruttig, Ko-Direktor des "Afghanistan Analysts Network", sagte im Interview mit der Tagesschau allerdings, in Afghanistan gebe es "ein nie dagewesenes Niveau der Gewalt und die höchste Zahl ziviler Opfer überhaupt". Die Taliban seien so verbreitet wie nie. "Ein interner Bericht des Auswärtigen Amtes besagt, dass die Hälfte der knapp 400 afghanischen Distrikte heute entweder als sehr gefährlich oder extrem gefährlich gelten", sagt Ruttig.

Afghanistans Präsident Ghani sagte, entscheidend sei, den Menschen Zukunftschancen in Afghanistan selbst anzubieten. Hierfür sei das Bekenntnis der westlichen Staaten wichtig, Truppen auch über 2016 hinaus in Afghanistan zu belassen, um die Sicherheitslage zu verbessern. Nötig sei aber auch deutsche Hilfe bei der Ausbildung und der Schaffung von Arbeitsplätzen.



Merkel sicherte zu, dass wegen der angespannten Sicherheitslage über 2016 hinaus deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert bleiben und das Engagement sogar ausgeweitet werde. Es sollen bis zu 980 Bundeswehrsoldaten eingesetzt werden, das sind 130 mehr als bisher. Die Nato-Außenminister hatten gerade erst beschlossen, den Einsatz 2016 fast unverändert fortzuführen. Rund 12.000 Soldaten werden damit die afghanischen Sicherheitskräfte beraten und ausbilden.