Im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat die irakische Armee einen Großangriff auf Ramadi begonnen und ist in das Zentrum der Provinzhauptstadt vorgestoßen. Die irakische Nachrichtenseite Al-Sumaria News zitiert einen Militärsprecher, wonach es seit dem frühen Morgen heftige Gefechte zwischen Sicherheitskräften und Extremisten gibt. Die Armee greife aus mehreren Richtungen an, die Luftwaffe unterstütze die Bodentruppen. Der Sprecher kündigte an, dass die Stadt "in den kommenden 72 Stunden vollständig" befreit sein wird.

Begonnen hatte der Angriff demnach am Euphrat. Die Soldaten hätten den Fluss über eine Brücke überquert, die Pioniere nach der Zerstörung durch den IS wieder repariert hätten. Die Flussüberquerung sei die komplizierteste Phase gewesen, da die Gegner Scharfschützen und Selbstmordattentäter gegen die Soldaten eingesetzt hätten, so der Militärsprecher.

Der IS hatte die Hauptstadt der West-Provinz Anbar im Mai erobert und sie bislang auch erfolgreich halten können. Irakische Streitkräfte versuchen seit Wochen, Ramadi zurückzugewinnen und hatten in der vergangenen Woche erste Erfolge bei ihrem Vormarsch vermeldet. Nach Angaben des irakischen Militärs haben sich noch bis zu 300 IS-Kämpfer im Stadtzentrum verschanzt.

Stadtbewohner als menschliche Schutzschilder

Am Sonntag hatte die Luftwaffe Flugblätter abgeworfen, in denen die Bevölkerung von Ramadi aufgefordert worden war, die Stadt binnen 72 Stunden zu verlassen. Wie das Verteidigungsministerium in Bagdad mitteilte, ist einigen Familien die Flucht aus dem vom IS kontrollierten Stadtgebiet gelungen. Nach Informationen des Geheimdienstes hielten die Extremisten aber andere Familien davon ab, um sie als menschliche Schutzschilde gegen die angekündigte Offensive einzusetzen.

Die Hauptstadt der Provinz Al-Anbar gilt als strategisch wichtig. Mit Hilfe von Luftangriffen der US-geführten internationalen Koalition versucht die irakische Armee, Ramadi zurückzuerobern. Noch am vergangenen Mittwoch hatte US-Verteidigungsminister Ashton Carter in Bagdad über weitere militärische Unterstützung verhandelt. Im Gespräch waren der Einsatz von Apache-Kampfhubschrauber und zusätzliche Soldaten an der Seite der irakischen Streitkräfte.



Sollte die Rückeroberung des 100 Kilometer westlich von Bagdad gelegen Ramadi gelingen, würde dem IS die zweite größere Stadt entrissen. Im April hatte die Armee die Extremisten bereits aus Tikrit vertrieben, und Mitte November gelang es kurdischen Peschmerga, die nordirakische Stadt Sindschar zurückzuerobern. Die Großstädte Mossul und Falludscha gleichwohl sind noch in der Gewalt des IS.