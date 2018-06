Indien und Russland wollen ihre Zusammenarbeit vertiefen. Das haben der indische Ministerpräsident Narendra Modi und der russische Präsident Wladimir Putin bei ihrem Treffen im Kreml beschlossen. Putin stellte sich hinter Indiens Bestrebungen, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu werden. Neu-Delhi verfolge eine ausgewogene und verantwortungsvolle Außenpolitik, sagte er. "Russland hat uns immer beigestanden", sagte Modi.

Bei dem Treffen beschlossen die beiden Staaten eine verstärkte Zusammenarbeit in der Verteidigung, der Atompolitik und der Raumfahrt. Unter anderem wurden danach Abkommen über die Produktion von Helikoptern, die mögliche gemeinsame Förderung russischer Ölreserven und die Vereinfachung von Regeln für Geschäftsvisa unterzeichnet.

Bau von zwölf Atomkraftwerken in Indien

Putin sagte außerdem, dass sein Land bald mit dem Bau zweier weiterer Atomreaktoren in Indien beginnen wolle. Russland hat bereits einen Reaktor im indischen Kernkraftwerk Kudankulam im Bundesstaat Tamil Nadu errichtet. Derzeit lässt Moskau dort eine zweite Anlage fertigstellen. Pläne beider Länder sehen zudem vor, dass Russland in den kommenden 20 Jahren insgesamt zwölf Atomkraftwerke in Indien baut. Komponenten der Reaktoren sollen dabei aus Indien kommen.

Schon seit der Unabhängigkeit Indiens 1947 unterhalten Russland und Indien enge Beziehungen. Moskau war für den neuen Staat damals der wichtigste Waffenlieferant. In den vergangenen Jahren versuchte Indien, seine Zukäufe auf breitere Füße zu stellen: Neben den USA bezog Indien von Frankreich und Israel militärisches Gerät. Das Handelsvolumen zwischen Indien und Russland machte 2014 etwas weniger als zehn Milliarden Dollar (rund 9,1 Milliarden Euro) aus. Bis 2025 haben die beiden Länder die ehrgeizige Zielmarke von 30 Milliarden Dollar anvisiert.