Wie auch immer sich die Nachgeschichte des türkischen Abschusses eines russischen Kampfbombers Ende November 2015 entwickeln wird, klar scheint: Die Beziehungen zwischen beiden Ländern werden für Monate eingefroren, ja womöglich auf Jahre hinaus belastet bleiben. Nicht nur die rhetorischen und diplomatischen, sondern auch handels- und kulturpolitischen Reaktionen der russischen Regierung auf die türkische Militäraktion sind scharf. Die von Moskau verhängten Sanktionen stören empfindlich den russisch-türkischen Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr. Sie betreffen selbst türkische Kultureinrichtungen, Tourismusfirmen, Restaurants und Studenten in Russland.

Aber es ist nicht der Abschuss allein, den Präsident Wladimir Putin als geplantes "Verbrechen" einer verrückten "muslimischen Machtclique" in Ankara darstellt, der für die Spannungen zwischen den beiden Ländern sorgt. Auch die Überreaktion Russlands ist eine Hypothek für das russisch-türkische Verhältnis, ebenso wie das zuvor schon provokante Verhalten der russischen Luftwaffe entlang der syrisch-türkischen Grenze.



Offenbar wurden die russische Regierung und Öffentlichkeit Opfer der eigenen Informationspolitik. Die russischen politischen Journalisten und Experten unterschätzten über Wochen die Kritik der Nato – einschließlich der Türkei – am russischen Militäreinsatz in Syrien. Sie nahmen die ausdrücklichen Warnungen Ankaras nach wiederholten Verletzungen des türkischen Luftraumes durch russisches Fluggerät nicht ernst genug.



Stattdessen zeichnen die russischen Medien ein Bild von Russlands Bombardierung syrischer Ortschaften als friedensschaffende, antiterroristische Maßnahme. Demnach profitieren alle Seiten von der russischen Intervention, zollen jedoch angeblich Moskau – wie schon bei früheren russischen Truppeneinsätzen – nicht den nötigen Respekt für dessen Ordnungsbemühungen. Verführt von den verhaltenen westlichen Reaktionen auf frühere russische Völkerrechtsverletzungen in Transnistrien, Südossetien, Abchasien sowie auf der Krim und im Donezbecken, pokerte die russische Führung in Syrien höher, als dies die russische Öffentlichkeit bemerkte.

Andreas Umland ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für Euro-Atlantische Kooperation Kiew und Herausgeber der Buchreihe "Soviet and Post-Soviet Politics and Society" des ibidem-Verlags Stuttgart.

Freilich wird für den Großteil der Russen eine nüchterne Betrachtung der entstandenen verfahrenen Situation in den Außenbeziehungen ihres Landes kaum möglich sein. Über die Türkei wurde in den russischen Massenmedien schon vor dem jüngsten Vorfall als Terrorismusförderer berichtet. Seit dem Flugzeugabschuss werden nunmehr die auch bezüglich der Ukraine, EU und USA üblichen Falschmeldungen und Halbwahrheiten über die Türkei verbreitet. Dabei dient sowohl die mehrhundertjährige Konfliktgeschichte zwischen dem zaristischen und osmanischen Reich als auch die Mitgliedschaft der Türkei in der verhassten Nato als Referenzrahmen der derzeitigen antitürkischen Hetzkampagne in den kremlkontrollierten Fernsehsendern.



Obwohl der Negativeffekt der russisch-türkischen Konfrontation für Putins Unterstützung in der breiten Bevölkerung begrenzt bleiben mag, könnte der neue Konfliktherd für sein Regime problematischer werden als frühere Außenkonflikte Moskaus. Die rapide gewachsenen Spannungen in Moskaus Beziehungen zu Ankara finden in einer Zeit statt, in der die politischen und ökonomischen Beziehungen bereits zu vielen anderen Hauptstädten rund gestört sind. Von Canberra bis Ottawa, von Tokio bis Warschau, von Washington bis Tallin herrscht inzwischen erhebliche Aversion gegenüber der russischen Führung. Nicht nur im Westen und bei seinen Verbündeten, sondern auch in der arabischen Welt werden die außenpolitischen Abenteuer Russlands sowie seine wachsenden Exporte schwerer Waffentechnik in derzeitige oder potenzielle Krisenregionen zunehmend kritisch betrachtet.