Die Bundespolizei FBI untersucht derzeit, wann und wie die mutmaßlichen Attentäter von San Bernardino sich der Dschihad-Ideologie zugewandt haben. Es gebe nach wie vor keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Tat von einer Organisation wie der Terrormiliz IS mitgeplant worden sei, sagte FBI-Ermittler David Bowdich am Montag.



Das Ehepaar hatte am vergangenen Mittwoch auf einer Betriebsfeier 14 Menschen getötet und wurde anschließend von der Polizei erschossen. Das FBI geht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Das Attentat war vorbereitet

Syed Farook hatte den Umgang mit Waffen an einem öffentlichen Schießstand in der Nähe des Tatorts geübt – zuletzt am 29. und 30. November, nur drei und zwei Tage vor dem Attentat. Das hätten Überwachungsaufnahmen gezeigt, sagte Schießlehrer John Galletta. Niemand könne sich jedoch daran erinnern, Farooks Ehefrau Tashfeen Malik auf der Riverside Magnum Range gesehen zu haben.

Einmal habe Farook einen Mitarbeiter der Anlage um Hilfe mit seinem Gewehr gebeten, weil dieses gequalmt habe, berichtete Galletta weiter. Der Rauch sei vermutlich aufgetaucht, weil es eine neue Waffe gewesen sei. Ansonsten habe Farook keinerlei auffälliges Verhalten gezeigt. Wie oft Farook die Anlage insgesamt besucht habe, wollte der Lehrer nicht sagen. Er habe niemals mit ihm gesprochen. Auf die Frage, ob ihm etwas verdächtig vorgekommen sei, antwortete er: "Wie stellt man fest, welche Absichten jemand hat?"

In seiner Rede an die Nation hatte Präsident Barack Obama den Kongress zum wiederholten Male aufgefordert, schärfere Waffengesetze zu beschließen.

Mehr als 400 Zeugen befragt

Die Attentäterin soll der IS-Miliz im Onlinenetzwerk Facebook die Treue geschworen, ihr Mann Kontakt zu islamistischen Extremisten gehabt haben. Bowdich sagte, das FBI arbeite mit ausländischen Sicherheitsbehörden zusammen, um die Hintergründe des Attentats aufzuklären. Die Ermittlungen seien äußerst komplex; das FBI habe bereits mehr als 400 Zeugen befragt und mehr als 320 Beweisstücke gesammelt, sagte Bowdich.

Forscher der George Washington University haben für die Studie "ISIS in America: From Retweets to Raqqa" herausgefunden, dass überproportional viele terrorverdächtige Islamisten erst im Laufe ihres Lebens konvertiert sind. Laut der Studie waren 40 Prozent der unter Terrorverdacht Festgenommenen Konvertiten. "Wenn man bedenkt, dass dagegen nur 23 Prozent aller US-amerikanischen Muslime zum Islam konvertiert sind, wird klar, dass konvertierte Muslime unter US-amerikanischen IS-Unterstützern überrepräsentiert sind", schreiben die Wissenschaftler.

USA führen neues Terrorwarnsystem ein

Als Reaktion auf die Attacke in Kalifornien und die Pariser Attentate führen die USA ein neues System zur Warnung vor Terrorangriffen ein. Das sagte Heimatschutzminister Jeh Johnson auf einer Veranstaltung des Magazins Defense One. Die Öffentlichkeit müsse schnell auch über Bedrohungen "mittleren Maßstabs" informiert werden. Genaue Details nannte er nicht.

Das neue System soll das National Terrorism Advisory System (NTAS) ergänzen, das wegen seiner hohen Schwelle für Warnungen vor terroristischen Bedrohungen seit seiner Einführung im Jahr 2011 noch nicht zum Einsatz kam. Die Gefahr habe in den USA mittlerweile eine "neue Phase" erreicht, da es neben größeren Terroranschlägen auch zu "terroristisch inspirierten" Attacken komme, so Johnson.