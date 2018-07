Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat als Reaktion auf die mutmaßliche Terrorattacke von San Bernardino ein völliges Einreiseverbot für Muslime in die USA gefordert. Sein Wahlkampfteam veröffentlichte am Montag eine Erklärung, in der Trump das "totale Verbot" mit dem Ausmaß von "Hass" begründete, "den große Teile der muslimischen Bevölkerung" auf andere US-Amerikaner hätten. Andere Bewerber seiner Partei und die Regierung in Washington kritisierten die Aussagen prompt.

Trumps Wahlkampfmanager Corey Lewandowski sagte, Ausnahmen sollte es nicht geben – weder für Muslime, die in die USA einwandern wollten, noch für muslimische Touristen. Ob das Verbot auch für muslimische US-Bürger gelten sollte, die ins Ausland gereist seien, sagte er nicht. Mehr als 5.800 Männer und Frauen muslimischen Glaubens dienen beispielsweise im US-Militär oder zählen zur Reserve.

Just put out a very important policy statement on the extraordinary influx of hatred & danger coming into our country. We must be vigilant! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2015

"Bis wir dazu in der Lage sind, dieses Problem und die gefährliche Bedrohung, die es darstellt, zu ermitteln und zu verstehen, kann unser Land nicht Opfer von entsetzlichen Angriffen von Leuten sein, die nur an den Dschihad glauben und die keinen Sinn für Vernunft oder Respekt für das menschliche Leben haben", schrieb Trump in der Erklärung. Auf Twitter fügte der 69-Jährige später hinzu: "Wir müssen sehr wachsam sein!"

Bei den Attentätern von San Bernardino, die vergangene Woche in einer kalifornischen Sozialeinrichtung 14 Menschen erschossen, handelt es sich nach Angaben von US-Behörden um ein radikalisiertes muslimisches Ehepaar.

Trumps Mitbewerber distanzieren sich

Trumps innerparteiliche Rivalen für die Nominierung der Republikaner wiesen seine provokanten Aussagen umgehend zurück. "Donald Trump ist verwirrt", schrieb der republikanische Präsidentschaftsbewerber Jeb Bush auf Twitter. Seine politischen Vorschläge könne man nicht ernst nehmen. Kandidatin Carly Fiorina sagte: "Trumps Überreaktion ist genauso gefährlich wie Präsident Obamas Unterreaktion." John Kasich sprach von "unerhörter Entzweiung", Lindsey Graham schrieb, die Forderung sei "geradezu gefährlich".

Donald Trump is unhinged. His "policy" proposals are not serious. — Jeb Bush (@JebBush) December 7, 2015

Der ebenfalls als weit rechts stehend geltende Ben Carson schrieb seinerseits, der Glaube sollte zwar nicht zu einem Kriterium gemacht werden, wer einreisen dürfe. Jedoch sollte jeder Besucher während seines Aufenthalts in den USA überwacht werden. Dies sei in anderen Staaten eine gängige Praxis, sagte Carson. Ted Cruz, der stets versucht, Trumps Anhänger nicht zu verärgern, sagte lediglich: "Das ist nicht meine Politik."

Trump führt in Umfragen im Rennen um die Kandidatur der Republikaner. In einer nach dem Angriff in Kalifornien erhobenen Reuters/Ipsos-Umfrage sagten jüngst 69 Prozent der Republikaner, sie hätten eine gewisse Angst vor Muslimen. Bei den Demokraten waren es 39 Prozent.

"Faschistische Aussage"

Der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest, warf Trump vor, mit den Ängsten der Menschen zu spielen. Präsident Barack Obama hatte erst am Sonntag in einer Rede an die Nation über die Tat von San Bernardino gesprochen und sie als Terrorakt bezeichnet. Zugleich hatte er eindringlich vor Islamophobie gewarnt und die Muslime weltweit gebeten, zum Partner im Kampf gegen die Dschihadisten zu werden.



Der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Ben Rhodes sagte dem Sender CNN, Trumps Vorschlag widerspreche amerikanischen Werten. Der Chef des Rates für Amerikanisch-Islamische Beziehungen, Ibrahim Hooper, sprach von einer "faschistischen Aussage".

Heimatschutzminister Jeh Johnson sagte in der zweitgrößten Moschee seines Landes im Staat Virginia, es sei unamerikanisch, Muslime in den USA zu diffamieren und unter Generalverdacht zu stellen. Einen Kommentar zu Trumps Erklärung wollte er nicht abgeben.

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders sagte: "Trump und andere wollen, dass wir alle Muslime hassen. Die Vereinigten Staaten sind eine großartige Nation, wenn wir zusammenstehen. Wir sind eine schwache Nation, wenn wir Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erlauben, uns zu teilen."