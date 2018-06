Bei einem Schiffsunglück vor der indonesischen Insel Sulawesi sind mindestens drei Menschen gestorben, darunter zwei Kinder. Von 122 Passagieren konnten Helfer bislang 39 bergen. 80 Menschen werden noch vermisst. Die Suche nach ihnen wird durch bis zu fünf Meter hohe Wellen erschwert.



Das Schiff war am Samstagmorgen aus dem Hafen von Kolaka im Norden Sulawesis ausgelaufen. An Bord waren 122 Menschen, darunter 19 Kinder und zwölf Besatzungsmitglieder. Auf dem Weg nach Siwa im Südosten der Insel drang Wasser in die Marina Baru ein. Die Besatzung setzte einen Notruf ab. Einem Medienbericht zufolge befand sich das Schiff etwa 20 Kilometer vor der Hafenstadt Siwa.



Sechs Rettungsboote wurden zur Unglücksstelle entsandt. Ein Rettungsschiff konnte 19 Menschen bergen. Vier weitere Menschen – zwei Männer, eine Frau und ein Junge, die sich an Schwimmkörper klammerten – konnten von Fischern gerettet werden. In Indonesien, einem riesigen Archipel mit mehr als 17.000 Inseln, kommt es immer wieder zu Schiffsunglücken. Die Schiffe sind häufig überfüllt und Sicherheitsvorschriften werden missachtet.