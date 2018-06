Die Ideen gehen nicht aus, wie der Krieg in Syrien zu beenden und das Terrorkalifat des "Islamischen Staats" zu besiegen sei. Tausende Seiten detaillierter Szenarien und Analysen haben Wissenschaftler und Kenner der Materie – also manchmal auch Journalisten – in den vergangenen Jahren vorgelegt, Prognosen gewagt, Empfehlungen gegeben. Und dennoch fällt es in diesen Tagen leichter denn je, nahezu jeder politischen wie militärischen Initiative zu bescheinigen: Es ist der falsche Weg, um dieses Knäuel der Gewalt und der Interessen zu entwirren.

Weil jeder Ansatz die Gefahr birgt, alles nur schlimmer zu machen, und alle Beteiligten andere Prioritäten oder sogar gegenläufige Ziele haben, ist die oberflächliche Aktivität zwar hoch, doch am Ende scheinen alle darauf bedacht, eine fragile Balance zu bewahren: nur nicht zu viel wagen, bloß nicht die Falschen stärken. Zuallererst den IS beseitigen. Zusammen.

Rote Linien durchziehen diesen Konflikt, gefühlte oder selbst auferlegte. Manche sind längst in den Dreck getrampelt, wie jene, als die US-Präsident Barack Obama den Einsatz von Giftgas sah. Andere verblassen und werden neu markiert, wie jene, die den Westen von einer Kooperation mit dem syrischen Diktator Baschar al-Assad gegen den IS trennt. Oder jene, die den Westen davon abhält, leichtfertig die Allianz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu suchen. Jedem Engagement von außen sind zudem individuelle Grenzen gesetzt – die alle Zögerlichkeit rechtfertigen.

Wollen die Terroristen nicht genau das?

Waffen zu liefern an Kurden oder im Vergleich zu anderen als moderat empfundene Milizen, sie womöglich auszubilden, ihnen Aufklärungserkenntnisse zukommen zu lassen – jeder weiß, dass sich weder die Verbreitung von Gewehren oder Raketen noch die Absichten solcher Partner vollends kontrollieren lassen. Dass diese kaum dazu zu bringen sind, nur den Terrorbanden vom Schlage des IS oder Al-Kaidas zu Leibe zu rücken, während sie ihren Kampf gegen das Regime und die eigenen Vorstellungen von der Zukunft Syriens hintanstellen.

Was Bomben auf die Dschihadisten erreichen können, bleibt limitiert. Es ist nicht so, wie es die USA gern hätten: die Infrastruktur der Terroristen treffen, ihre Organisationsstruktur brechen, die führenden Köpfe entfernen und dann hoffen, dass die nächste Generation schwächer ist. Selbst wenn sie präzise wären, nie werden Angriffe allein aus der Luft den IS zerstören können, der mitten in der Bevölkerung abtaucht. Bodentruppen, Häuserkampf, womöglich jahrelang das entstehende Machtvakuum füllen – die Kraft und den Willen dazu bringt niemand auf. Ist das nicht ohnehin, wozu die Terroristen den Westen zwingen wollen? Und sind nicht die Interventionen der Vergangenheit, ist nicht der "Krieg gegen den Terror" in Summe schon heute das stärkste Rekrutierungsargument der islamistischen Fanatiker?

Humanitär wird das militärische Eingreifen in diesen Tagen gar nicht mehr begründet, sondern nur mehr von der terroristischen Bedrohung her. In seiner engen Fokussierung auf die für möglich gehaltene Zerstörung des IS – ohne regime change, ohne Ambitionen für das Danach – scheint es überschaubarer. Jedenfalls überschaubarer als jene Variante, die noch dem Bestreben folgte, die Menschen in Syrien vor den Gräueln des Regimes zu bewahren: eine sichere Zone, in der ein Flugverbot gegen Assads Luftwaffe durchgesetzt worden wäre, um wenigstens zunächst dort den Frieden zu erzwingen. Unkalkulierbar die Gefahren und Folgen, zu hoch die politischen Kosten, hieß es damals – irgendwann war wirklich der Punkt erreicht, an dem das stimmte.