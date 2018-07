Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die gemäßigte syrische Opposition aufgefordert, bei einem in Saudi-Arabien geplanten Treffen nach Gemeinsamkeiten zu suchen. "Ich hoffe, dass es gelingt, die syrische Opposition auf eine gemeinsame Linie für die Verhandlungen über eine Übergangsregierung mit der Regierung in Damaskus einzuschwören – auch wenn das manchen schwierigen Kompromiss notwendig macht", sagte Steinmeier der Deutschen Presse-Agentur während seines Besuchs im Irak.

Das mehrtägige Treffen soll ab Mittwoch in der saudischen Hauptstadt Riad beginnen. Unter Leitung Saudi-Arabiens sollen Vertreter bestimmt werden, die bei künftigen Verhandlungen mit dem Regime von Machthaber Baschar al-Assad wichtige Teile der gemäßigten Opposition vertreten. Nach Medienberichten werden bis zu 100 Teilnehmer erwartet, sowohl bewaffnete Rebellengruppen als auch die syrische Opposition sind eingeladen.

Erste Oppositionellengruppe bestätigt Teilnahme

Als erste Gruppe kündigten die Rebellen von Dschaisch al-Islam ihre Teilnahme an. Ihr Anführer Sahran Allusch werde jedoch nicht selbst nach Riad kommen, sondern Unterhändler schicken. Die Gruppierung kontrolliert Ost-Ghuta, einen Vorort der Hauptstadt Damaskus, und gilt als machtvoll. Sie soll enge Verbindungen zu Saudi-Arabien unterhalten.

Die internationale Gemeinschaft hatte sich Mitte November in Wien auf einen Fahrplan für eine politische Lösung des Syrien-Konflikts geeinigt. Er sieht vor, möglichst rasch einen Waffenstillstand zwischen Assad-Regime und moderaten Regierungsgegnern auszuhandeln. Bis Mitte 2016 soll unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eine Übergangsregierung gebildet werden. 18 Monate später sollen Neuwahlen folgen.

Steinmeier will das Momentum nutzen

Der Außenminister sagte weiter: "Wir dürfen jetzt nicht das Momentum für ein Ende des Bürgerkriegs und der Gewalt verlieren, das bei den beiden Wiener Konferenzen entstanden ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns bald wieder im Wiener Format zusammensetzen und mit allen Akteuren am Tisch die nächsten Schritte gehen." Noch vor Weihnachten ist eine neue Syrien-Konferenz geplant, möglicherweise in New York.