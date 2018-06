Ein von den USA unterstütztes Rebellenbündnis hat der Terrormiliz "Islamischer Staat" im Norden Syriens weiter Territorium abgerungen. Die aus kurdischen, arabischen und christlichen Kämpfern bestehenden Demokratischen Kräfte Syriens hätten sich nach Beginn ihrer Offensive südlich von Kobane zwölf Kilometer weiter Richtung Süden vorgearbeitet, sagte Sprecher Talal Sillu. Ihr Ziel rücke damit immer näher: der Tischrin-Damm am Euphrat, der große Teile Nordsyriens mit Strom versorgt.





Die Demokratischen Kräfte Syriens, auch bekannt unter dem Kürzel SDF, gelten als eine der effektivsten Rebellengruppen im syrischen Bürgerkrieg. Ihnen gehören unter anderem die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG an.





Neben dem Vormarsch auf den Damm versuchten die Rebellen auch die Versorgungsrouten des IS aus Rakka in die Hochburg Mandschib abzuschneiden. Auch dabei seien mehrere Dörfer erobert und mindestens 14 IS-Kämpfer getötet worden. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete einen Vorstoß der SDF mit Unterstützung von Luftangriffen des von den USA angeführten Militärbündnisses.

Im Osten Syriens gewann der IS hingegen Gelände dazu. Die IS-nahe Nachrichtenagentur Amak meldete, IS-Kämpfer hätten am Vortag mit drei aufeinanderfolgenden Selbstmordanschlägen Armeeposten in Dair as-Saur angegriffen und ein bisher noch von der Regierung kontrolliertes Industriegebiet nach heftigen Kämpfen erobert. 38 Soldaten seien getötet worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Einnahme des Bezirks durch den IS und berichtete von mindestens 26 toten Soldaten. Dair as-Saur ist damit weitgehend in der Hand des IS. Syrische Regierungstruppen haben einige andere Bezirke sowie den Flughafen am Stadtrand unter ihrer Kontrolle.

Trotz der Kämpfe an mehreren Fronten sollen die offiziellen Friedensgespräche vorangehen. "Syrien ist bereit, am innersyrischen Dialog in Genf ohne ausländische Einflussnahme teilzunehmen", sagte Außenminister Walid al-Muallim in Peking. Die Regierung in Damaskus erwarte aber vorab eine Liste von Teilnehmern der Regierungsgegner.

Der Weltsicherheitsrat hatte sich einstimmig hinter den geplanten Friedensprozess für Syrien gestellt, wo seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 2011 mindestens 250.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Die UN wollen bereits im Januar in Genf die Friedensgespräche beginnen. Die Ziele sind eine Übergangsregierung, Wahlen und eine neue Verfassung binnen 18 Monaten.