Nach der Erhöhung der Terrorwarnstufe in Genf sind dort laut einem Medienbericht zwei syrischstämmige Verdächtige festgenommen worden. In ihrem Auto seien Sprengstoffspuren gefunden worden. Die Polizei bestätigte lediglich Tests an einem Fahrzeug. In Genf waren zuvor am Mittwoch vier mutmaßliche Islamisten mit Verbindungen zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Der Sender SRF berichtete über einen Polizeieinsatz auf einer Straße, die an die Grenze zu Frankreich führe. Ein Polizeisprecher sagte, es seien Untersuchungen an einem Fahrzeug vorgenommen worden. Den Bericht über die beiden Festnahmen wollte er nicht bestätigen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft erklärte, es habe keine Festnahmen im Zusammenhang mit der terroristischen Bedrohung im Raum Genf gegeben.

Die Polizei hatte am Donnerstag die Alarmstufe auf drei von fünf erhöht und ließ diese am Freitag unverändert. Am Mittwochabend war der UN-Sitz in Genf geräumt und durchsucht worden. Die Bundesanwaltschaft erklärte, sie habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, "um ein terroristisches Ereignis zu verhindern".

In der gesamten Region wurden zusätzliche Polizisten mobilisiert. Vor allem am Flughafen, am Bahnhof und an den Gebäuden der vielen internationalen Organisationen in Genf waren zusätzliche Kräfte im Einsatz.

Die Sicherheitsbehörden sprachen von einer konkreten Bedrohung. Die Polizei fahnde nach mutmaßlichen Dschihadisten. Ein Wachmann der UN hatte gesagt, gesucht würden vier Männer mit Verbindungen zum IS. Schweizer Medien veröffentlichten ein Foto der vier Verdächtigen, das der schweizerischen Polizei von den US-Behörden übermittelt worden sein soll. Darauf sind vier Männer mit dunklen Bärten zu sehen. Sie heben wie bei IS-Kämpfern üblich den Zeigefinger.

Die Zeitung La Tribune de Genève berichtete, der Hinweis auf die Gefährdung stamme ursprünglich aus den USA. Darin seien neben Genf auch die US-Metropole Chicago und die kanadische Stadt Toronto als derzeit besonders gefährdet eingestuft worden.