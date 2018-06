Hillary Clinton hat für sich in Anspruch genommen, die einzige Bewerberin auf das US-Präsidentenamt zu sein, die einen spezifischen Plan zur Zerschlagung der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) habe. Die anderen Kandidaten redeten viel, hätten aber keine Idee, wie sie mit den Terroristen umgehen müssten, sagte die Demokratin bei einer Kundgebung in Oklahoma, einem traditionell republikanisch geprägten US-Staat. "Aber ich bin im Situation Room im Weißen Haus gewesen und ich weiß, was man machen muss. Ich werde Amerikas Sicherheit erhalten", sagte die frühere US-Außenministerin.

Clinton wiederholte, sie werde im Falle einer Wahl keine US-Bodentruppen nach Syrien und in den Irak schicken. Die Terroristen wünschten sich, dass die USA auf diese Weise reagieren würden, sagte sie. Ihre Strategie für den Heimatschutz wollte sie nächste Woche näher erläutern. Clintons republikanische Konkurrenz hat Präsident Barack Obama vorgeworfen, zu schwach auf den Aufstieg des IS reagiert zu haben.

US-Verteidigungsminister Ashton Carter kündigte unterdessen eine Verstärkung des Kampfs gegen den IS an. Die USA wollten weitere Schritte ergreifen, um ihre Strategie umzusetzen und den "Sieg über den IS" zu beschleunigen, sagte Carter. Für den kommenden Montag ist eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats geplant, erklärte das Weiße Haus.