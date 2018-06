Im Streit über die Stationierung türkischer Soldaten im Nordirak schlägt die irakische Regierung einen immer schärferen Ton an. "Wir haben es mit einer neuen Qualität der Präsenz der türkischen Armee zu tun", sagte Iraks Ministerpräsident Haider al-Abadi. "Diese Truppen müssen sofort abgezogen werden." Bereits am Sonntag hatte die Regierung in Bagdad den türkischen Botschafter einbestellt und einen Abzug der Truppen binnen 48 Stunden gefordert.

Am Wochenende hatte die Türkei rund 150 Soldaten mit mindestens 20 Panzern nach Baschika, rund 30 Kilometer entfernt von Mossul, verlegt. Nach Angaben der türkischen Regierung in Ankara sollen die Soldaten irakische Sunniten und Kurden ausbilden, die gegen den "Islamischen Staat" (IS) kämpfen. Es habe sich um die Ablösung von bereits dort eingesetzten Truppen gehandelt. Der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu hatte am Sonntag gesagt, der Stützpunkt sei bereits vor einem Jahr auf Bitten des damaligen Gouverneurs von Mossul sowie in Abstimmung mit dem Verteidigungsministerium in Bagdad aufgebaut worden. Ein anderer Regierungsvertreter sagte, das Training laufe bereits seit rund 20 Monaten und sei von Anfang an mit dem Verteidigungsministerium in Bagdad abgestimmt gewesen.

Al-Abadi sagte dagegen, die Verlegung sei ohne Genehmigung erfolgt. Er sprach von einer "schweren Verletzung der Souveränität des Iraks", das Außenministerium nannte die Entsendung einen "feindlichen Akt". Auch der irakische Staatspräsident Fuad Massum, selbst Kurde, kritisierte die Türkei und sprach von einer "Verletzung internationaler Normen".

Al-Abadi wies die irakische Luftwaffe laut irakischen Medien an, für die Verteidigung des Iraks vorbereitet zu sein. Er stimmte zugleich in Vorwürfe der Regierung aus Moskau ein, wonach das meiste vom IS geschmuggelte Öl über die Türkei gehe. Die Türkei weist das vehement zurück.

Nach Angaben aus türkischen Regierungskreisen sind derzeit im Nordirak insgesamt "definitiv weniger als 1.000" Soldaten für die Ausbildung im Kampf gegen den IS und zum Schutz der Ausbilder eingesetzt. Seit Beginn des Trainings sei lediglich die Zahl der Schutzkräfte der Bedrohungslage angepasst worden, hieß es. Das US-Außenministerium sei über die Truppenentsendung informiert gewesen, hieß es am Wochenende aus Washington. Diese sei allerdings nicht Teil der Anti-IS-Koalition.

Nach anderen Angaben der türkischen Regierung befinden sich zwischen 150 und 300 türkische Soldaten begleitet von etwa 20 Panzern seit vergangener Woche in Baschika. Iraks Außenminister Al-Dschaafari sagte, Militärberater seien nicht das Thema. Es gebe Berater aus einer ganzen Reihe von Ländern im Irak. Aber Bodentruppen würden nicht akzeptiert.

Unterstützung für Kurden oder Sunniten?

Im Juni 2014 hatte der IS Mossul eingenommen. Versuche, die Stadt zu befreien, sind bisher gescheitert. Die Region im Norden des Iraks gilt als strategisch wichtig: Dort lagern die größten Erdölvorkommen des Landes, zudem handelt es sich um kurdisches Gebiet. Über die Rolle der türkischen Soldaten dort gibt es allerdings unterschiedliche Angaben: Laut der Regierung in Ankara würden insbesondere die kurdischen Widerstandskämpfer der Peschmerga trainiert. Arabische Medien berichteten dagegen, die Ausbildung diene sunnitischen Milizen.

Die scharfe Reaktion der irakischen Regierung könnte innenpolitische Gründe haben. Al-Abadi steht seit Wochen unter massivem Druck von schiitischen Parteien und Milizen, die eng mit dem Iran verbunden sind. Sie seien mit Al-Abadis Reformprogramm unzufrieden und wollten ihn stürzen, spekulieren Medien. Ihr Protest richte sich auch gegen ein stärkeres Engagement des US-Militärs, das die irakische Armee im Kampf gegen den IS unterstützt.



Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier mahnte nach einem Treffen mit Al-Abadi in Bagdad beide Staaten zur Deeskalation. "Diese Region kann keinen weiteren Konflikt vertragen, auch keinen zwischen der Türkei und dem Irak", sagte er.



Russischer Raketenwerfer im Bosporus

Auch der Streit zwischen der Türkei und Russland spitzt sich weiter zu. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu warf der Regierung in Moskau vor, in den Meerengen zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer zu provozieren. Er bezog sich auf Bilder türkischer Medien, auf denen ein russischer Soldat bei der Durchfahrt seines Kriegsschiffes durch den Bosporus auf einen Raketenwerfer zeigt. Çavuşoğlu sprach von Provokation. Die Regierung in Ankara bestellte Russlands Botschafter ein, um sich zu beschweren.



Seitdem das türkische Militär einen russischen Kampfjet abgeschossen hat, ist das Verhältnis zwischen beiden Ländern extrem angespannt. Russland hatte Ankara Gegenmaßnahmen angedroht und unter anderem die Stationierung von Flugabwehrraketen in Syrien angekündigt. Dort kämpfen russische Truppen bereits an der Seite des Präsidenten Baschar al-Assad, einem erbitterten Gegner der Türkei.