Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Ton gegenüber der oppositionellen Partei HDP drastisch verschärft. Forderungen von HDP-Chef Selahattin Demirtaş nach einer kurdischen Selbstverwaltung seien ein Verrat: "Was dieser Co-Vorsitzende getan hat, ist Verrat, eine klare Provokation", sagte Erdoğan.



"Mit welchem Recht können Sie angesichts der einheitlichen Struktur der Türkei von der Bildung eines Staates im Südosten und im Osten sprechen?", fragte Erdoğan am Istanbuler Flughafen vor einem Abflug nach Saudi-Arabien. Weder "der nationale Wille" noch "die Sicherheitskräfte" würden dies zulassen, sagte der Staatschef. Er sei überzeugt, dass "dem verräterischen Netzwerk", welches der Einheit des Landes einen Schlag versetzen wolle, vom Volk und vom Gesetz "eine Lektion erteilt" werde. Die Militäroffensive in den Kurdengebieten werde "entschlossen" fortgesetzt.

Am Sonntag hatten Teilnehmer eines Treffens kurdischer Organisationen in Diyarbakır mehr Eigenständigkeit auf lokaler Ebene verlangt. Demirtaş hatte in einer Rede gesagt, die Kurden müssten sich entscheiden, ob sie nach Autonomie streben oder "unter der Tyrannei eines Mannes" leben wollen. Damit spielte er offenbar auf Erdoğan an. Seine Partei halte an dem Prinzip der Selbstverwaltung fest, sagte er weiter.



Die türkische Justiz hat bereits Ermittlungen gegen Demirtaş sowie fünf weitere Personen eingeleitet. Unter den Beschuldigten ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auch der bekannte HDP-Abgeordnete Sırrı Süreyya Önder. Ihnen werde unter anderem die Zerstörung der Einheit des Staates und Propaganda für eine Terrororganisation vorgeworfen. Erdoğan hatte am Wochenende gesagt, die Türkei werde die Gründung eines Staats innerhalb ihrer Grenzen nicht dulden.



Die türkischen Sicherheitskräfte führen derzeit in den Kurdengebieten eine Offensive gegen Rebellen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) durch. Bei Militäraktionen gegen kurdische Rebellen kamen in den vergangenen zwei Wochen mehr als 200 Menschen ums Leben.