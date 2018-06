In einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat hat sich der Irak über die Stationierung türkischer Soldaten in dem Land beschwert. In dem Schreiben zeigte sich der irakische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mohammed Ali Alhakim, nach den Worten von Ratspräsidentin Samantha Power besorgt über die Lage. Forderungen stellte Alhakim laut Power nicht.

Die Türkei hatte in der vergangenen Woche mehrere Hundert Soldaten sowie mehr als 20 Panzer in Baschika nördlich der Stadt Mossul im Nordirak stationiert. Nach türkischen Angaben sollen dort neben kurdischen Peschmerga auch sunnitische Anti-IS-Kämpfer aus dem Irak ausgebildet werden. Die irakische Zentralregierung hatte wütend auf die Stationierung der türkischen Soldaten reagiert. Diese sei ohne Zustimmung der irakischen Regierung erfolgt und sei eine Verletzung der staatlichen Souveränität des Iraks. Der Irak stellte der Türkei ein Ultimatum zum Truppenabzug, das jedoch ohne ein Einlenken der türkischen Regierung verstrich.

Die US-Botschafterin der UN, Power, bekräftigte die Haltung der USA, nach der jegliche Truppenpräsenz im Irak im Einverständnis mit der Regierung in Bagdad erfolgen müsse. Die Regierungen beider Länder forderte sie auf, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.