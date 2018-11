EU-Ratspräsident Donald Tusk hat in einem Interview für eine verschärfte europäische Flüchtlingspolitik plädiert. "Wenn wir Regeln haben, dann müssen wir sie einhalten", sagte er der Süddeutschen Zeitung und weiteren europäischen Blättern. Das gelte auch für das Dublin-Verfahren, das die Rückführung von Flüchtlingen in das Land vorsieht, über das sie in die EU eingereist sind. "Wir können vor unseren Verpflichtungen nicht davonlaufen. Auch Deutschland nicht", sagte Tusk in Anspielung auf Bundeskanzlerin Angela Merkel, die diese Regelung als "obsolet" bezeichnet hatte.

Der frühere polnische Ministerpräsident zielt mit seinen Äußerungen vor allem auf die deutsche Regierungschefin, die seit Monaten für eine Umverteilung der Neuankömmlinge unter allen EU-Staaten kämpft. Tusk sagte: "Manche politische Führer sagen, die Flüchtlingswelle sei zu groß, um sie zu stoppen. Das ist gefährlich." Gesagt werden müsse vielmehr: "Diese Flüchtlingswelle ist zu groß, um sie nicht zu stoppen."

Der Andrang von Flüchtlingen in Europa müsse deshalb deutlich begrenzt werden, forderte der EU-Ratspräsident. Von den politischen Führern erwarte er eine veränderte Einstellung, denn niemand in Europa sei bereit, "diese hohen Zahlen aufzunehmen, Deutschland eingeschlossen".



"Das grenzt an politische Nötigung"

Im September hatten die EU-Innenminister – gegen den Widerstand Polens und anderer osteuropäischer Länder – zunächst eine Umsiedlung von 120.000 Flüchtlingen aus Griechenland und Italien beschlossen. Die Entscheidung per qualifizierter Mehrheit grenze an "politische Nötigung", sagte Tusk, der die Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs einberuft und leitet. Er könne verstehen, dass es mehrere Länder gebe, die sich gegen einen permanenten und verbindlichen Umverteilungsmechanismus stemmten.

Vor allem durch eine drastische Ausdehnung der Prüfzeit will der frühere polnische Ministerpräsident die hohe Zahl der Ankömmlinge bremsen. Im Völkerrecht und auch im EU-Recht gebe es eine Regel, wonach "18 Monate für die Überprüfung gebraucht werden", wird Tusk vom britischen Guardian zitiert. Derzeit sei es "zu einfach" für die Flüchtlinge, in die EU zu gelangen. Tusk mahnte: "Bitte spielen Sie die Rolle der Sicherheit nicht herunter. Wenn man Einwanderer und Flüchtlinge überprüfen will, braucht man mehr als nur eine Minute für Fingerabdrücke."