Einen Tag nach ihrem Amtsantritt ist die Bürgermeisterin der Stadt Temixco in Mexiko getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, seien mehrere Bewaffnete am Samstag in das Zuhause von Gisela Mota eingedrungen und hätten die 33-jährige Kommunalpolitikerin erschossen. Mota hatte angekündigt, sich gegen das organisierte Verbrechen und die Drogenmafia stark zu machen.



Die Polizei tötete anschließend zwei der mutmaßlichen Täter und nahm zwei weitere Verdächtige fest. Das berichtete die Zeitung El Universal.

"Das ist eine Kampfansage des Verbrechens. Wir werden uns nicht geschlagen geben", schrieb der Gouverneur des betreffenden Bundesstaates Morelos, Graco Ramírez, auf Twitter. Es werde in dem Fall "keine Straflosigkeit" geben.

Morelos, in dem das rund 90 Kilometer südlich von Mexiko-Stadt entfernte Temixco liegt, ist einer der gefährlichsten Bundesstaaten Mexikos. Zuletzt zog die örtliche Regierung Polizisten und Ausrüstung aus der nahe Temixco gelegenen Großstadt Cuernavaca ab, weil der neue Bürgermeister Cuauhtémoc Blanco einem Abkommen über eine gemeinsame Sicherheitsstrategie nicht zugestimmt hatte. "Sie lassen uns nackt dastehen", sagte der ehemalige Fußballstar.



Me informan de atentado contra la Pdta de Temixco Gisela Mota,joven y querida compañera.Este es un desafío de la delincuencia.No cederemos — Graco Ramírez (@gracoramirez) enero 2, 2016

Seit dem Jahr 2006 wurden in Mexikomindestens 80.000 Menschen im Zusammenhang mit der Drogenkriminalität getötet. Weitere 22.000 gelten als vermisst.