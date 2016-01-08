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Türkiye devleti ona "terörist" diyordu. Yoldaşları ve Kürt halkı için savaştığına inanan pek çok kişi ise bu "kadın komutanı" bir "özgürlük savaşçısı" sayıyordu. Adını Jiyan Kaya olarak yazmamı istedi. Jiyan, Kürtçe ‘yaşam’ demek. Bu onun kod adıydı. Şimdilerde devlet güçleri ile Kürt gençleri arasında devam eden amansız çatışmanın en sıcak ve en kanlı sahneleriyle gündemi işgal eden Diyarbakır'ın Sur bölgesi militanlarının "komutanlarından" biriydi.

Ateşin zayıf kızılı, meydanı battaniye gibi saran huzursuz karanlığı yarıp yüzlerimize vuruyordu. Çay saatiydi nihayet. Barikatlardaki nöbetçilerin bir kısmı ateşin etrafına toplanmıştı. Sırtını duvara dayamış, göğsüne doğru çektiği dizlerine kollarıyla sarılmış oturuyordu. Berrak bir sesle, usulca konuşuyordu. Haziran seçimlerinden sonra AKP’nin, Kürtler’in siyasetle kazanmasına tahammül edemediği için barış sürecini bozduğunu ve barikatları devletin keyfi baskın ve tutuklamalarına karşı kurmak zorunda kaldıklarını anlatıyordu. Onlar için bu bir varoluş mücadelesiydi. Komutasındaki yaşları 14-20 arasında olan genç militanlar gözleri ateşin dibine doğru bakarak, saygıyla dinliyordu onu.

Tanıştığımızda Ekim’in başlarıydı. Türkiye hükümeti Haziran seçimlerinden sonra yaralı bir hayvan gibi şaşkın ve öfkeli hareket etmeye başlamıştı. Anadolu’nun, Kürtlerin çoğunlukta olduğu doğu ve güneydoğu bölgeleri, gündemdeki yerini ‘terörizmle savaşa’ bırakan barış sürecinin yasını bile tutamadan yangın yerine dönmüştü. AKP iktidarının, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat başlattığı barış süreci resmen bitmişti. Operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları pire gibi bir kentten diğerine sıçrayarak yayılıyordu.



Bugün, Sur’da 28 Kasım’da ilan edilen son sokağa çıkma yasağı aralıksız devam ediyor. Bölgede pek çok il ve ilçe merkezinde yaşananlar Türkiye bir iç savaşa mı evriliyor endişesini derinleştiriyor.

2014 yılı itibarıyla ve özellikle IŞİD'in Kürtler için sembolik önemdeki Kobane’ye saldırılarının yoğunlaşmasıyla, Kürtler arasında Türkiye’nin Suriye siyaseti ve adı geçen cihatçı örgüte destek olduğu iddialarına dair huzursuzluk giderek daha yüksek sesle dillendirilmeye başlamıştı. PKK, hükümeti politikalarını yeniden gözden geçirmediği takdirde savaşı yeniden başlatmakla tehdit etmiş, üstelik bu defa savaşın, şehir örgütlenmeleri aracılığıyla kent merkezlerine ve ülkenin batısına yayılacağı tehdidinde bulunmuştu. Tehdidin saldırı gücü ise, örgüt liderlerinden Cemil Bayık’ın DIE ZEIT’ta verdiği röportajında "bizden daha radikal" diye tariflediği genç Kürtlerdi. Sur’da, bu gençlerle geçirdiğim sürede, pek çok siyasi aktörün sıklıkla "kontrolsüz güç" diye de niteledikleri bu gençlerin çoğunluğunun başka yol göremediği için savaşın tarafı haline geldiklerini; liderlerin ise bu tarifleri bu yoksul çocukları savaşa sürmenin bahanesi; meşruiyet kazanma ve devleti tehdit etme propagandası olarak kullandıklarını fark ettim. Devlet de bu propaganda oyununa katılarak "terörist" ilan ettiği bu çocuklara ve gençlere karşı tüm aygıtlarıyla göz açtırmayan bir mücadele başlattı. Çocuklar ise bu savaş ve propaganda oyununun hem bahanesi hem de en azılı hedefi haline getiriliyordu.

Bazıları PKK’nin şehirlerdeki gençlik örgütü YDG-H’nin üyesi bu gençler, o zamandan itibaren şiddet spiraline dönüşen devlet güçleri ve PKK arasındaki çatışmaların cephesindeki silahlı güce dönüştü. Bugün devletin karşısında savaşan gençler, savaşın en yoğun dönemi olan 90’larin hikayesini dinleyerek büyümüş, ailelerinden kayıplar vermişti. O gece, ateşin etrafında toplanan gençlerin istisnasız hepsi çok yoksul ailelerden geliyordu. Küçük yaşta, geçmişi onların yaşını en az ikiye katlayan bu savaştan kaçmak üzere, en az bir defa göç yollarına sürülmüş ve kent hayatına adapte olamamanın sıkıntılarını derinden hissetmiş bir kuşak. Jiyan gibi bu gençler de silahlanıyor. Son zamanlarda Türkiye gündeminde "çocuk teröristler" diye tartışılanlar işte bu gençler.

Devlet yetkililerinin kent merkezlerinde açtıkları hendekler ve kurdukları barikatların toplumsal güvenliği tehdit ettiği, dolayısıyla bu hendeklerin kapatılıp, güvenliğin yeniden sağlanması için başlatıldığını savundukları "terörle mücadele operasyonlarının" hedefinde bu genç Kürt militanlar bulunuyor. PKK ise yaşları 12-13’ten başlayan ve özellikle sokağa çıkma yasaklarının ve operasyonların yoğunlaştığı bu bölgelerde yaşayan; dolayısıyla genelde bilinçsizce durumdan vazife çıkaran bu çocukları, şehirlerde görevlendirdiği bir kaç deneyimli militanla yönlendirerek, silahlandırarak savaşa katmaktan çekinmiyor. Devlet, hırsla başlattığı topyekûn savaşta, karşısında kimin olduğunu umursamadan "teröristleri etkisiz hale getiriyor." Devlet Güneydoğu'da yeni bir "kayıp nesil" yaratıyor. İçinden geçtiğimiz bu sert sonbaharda Türkiye, bir neslini yaprak gibi toprağa dökerken, yeniden üretilen bu savaşta bir başka nesil ise bir sonraki sonbahara hazırlanıyor.

İnsan hakları örgütlerinin çocukların durumu raporuna göre 26 Temmuz – 30 Kasım 2015 arasında, operasyonların sürdüğü bölgelerde en küçüğü 3,5 aylık bebek, en büyüğü 18 yaşında olan en az 44 çocuk öldürüldü. Bir başka kaynak ise Temmuz’da yoğunlaşan çatışmalar sürecinde "terör suçu işlediği" iddiasıyla tutuklananların büyük çoğunluğunun 12-17 yas arası çocuklar olduğuna işaret ediyor.

O gece ateşin etrafında toplanan gençlerin hemen hepsi barış umudunun, siyasetle çözüm ihtimalinin ortadan kalktığını ve kendilerince gerekçelerini anlatıyordu. Savaşsalar da, savaşmasalar da kaderlerinin öldürülmek olduğundan emindiler. Bu görüş, "siyaset yaparak başarılı olmalarının Kürtlere eşit hak ve özgürlükler değil, savaş getirdiği" fikrinden besleniyor.

Jiyan, kimliğinin deşifre olmasından ve devletin ailesine zarar vermesinden kaygılıydı. Dolayısıyla kendisine dair kişisel sorularımı, özür dilercesine gülümsemeyle karşıladı. Yaşını sorduğumda, biraz düşünüp 23 deyiverdi. Daha büyük gösteriyordu. Örgüte ne zaman katıldığından, nereli olduğundan bahsetmiyordu. Ancak bazı gençlerden onun PKK’nin "dağ kadrolarındaki gerillalardan eğitim aldığını" duymuştum.

Sur’da tanıştığım pek çok militan gibi Jiyan da YDGH’ye üniversiteye gittiği zaman katılmaya karar vermiş. Üniversiteye hangi şehirde gittiğini ve ne okuduğunu açıklamak istemedi ama Türkiye’nin batısında bir büyük ilde okuduğunu belirtti. "Onların konuştuğu gibi konuşmuyordum. Onların güldükleri şakalar bana komik gelmiyordu. Bana garip baktıklarını hissediyordum," dedi. Kürt kimliğine ve Kürt halkının ezilmişliğine dair bu dönemde farkındalık geliştirmiş. Jiyan alt-orta sınıf bir ailenin kızı. Üniversite'de okuyabilmek için çalışması gerekiyormuş. "O zaman fark ettim. Ne kadar ağır, pis, kimsenin yapmak istemediği iş varsa, o işlerde hep Kürtler çalışıyordu. Sanki bu ülkede bizim rolümüz hep hizmet etmekti. Bu benim çok gücüme gitti hep."

Yakınlardan gelen silah sesleri böldü gecenin sessizliğini. Kıvrak bir hamleyle çayı ateşe döküverdi Jiyan. Bembeyaz yüzü aniden karardı. Herkes hareketlendi. Bir eliyle beni, az önce yaslandığı duvarın dibine savurdu: "Eğil, kendini koru." Diğer elinde, üzerindeki haki yeleğin altından çıkardığı tabancasıyla, önce o koştu silah seslerinin geldiği yöne doğru. Az önce mola vermiş olan nöbetçiler de barikatlarına dönmüş, silahlarını hendeğin önündeki barikatın çuvallarına dayamış, ateşe hazırdı. Uzun boylu ya da atletik vücutlu değildi. Yine de hızla ve becerikli biçimde her ayrıntıyı kavrayarak hareket etmişti. Çatışma sesleri çok uzun sürmedi. Arkasına aldığı üç genç militanla, gözden kaybolduğu yerden yeniden belirdi. Barikatı geçerken kendinden emin bir sesle, "Rahat arkadaşlar, her şey yolunda" dedi. Neredeyse hepsi çocuk yaştaki bu silahlı gençler, etrafımızı saran bu puslu atmosfer ve yaşananlar bir bilimkurgu filmi kadar gerçeküstü görünüyordu.

Bu kazara savaş cephesi, kent sakinleri için oldukça sıradanlaşmış gibiydi. Bazıları barikatları geçerken gençleri sıcacık selamlıyor, hayır duaları ediyordu. Bazıları onlara yiyecek ve giyecek getiriyordu. Yine de; sessizce, başını kaldırıp etraflarına hiç bakmadan, koşar adım geçip gidenler de çoktu. Korku, kentin atmosferinin olağan bir elementi gibi sürekli havadaydı. Etrafta onlarca çocuk, her şey olağanmış gibi oynuyor, Jiyan çocukların çoğunu isim isim tanıyordu. "Savaş olmasaydı, benim de çocuklarım olurdu. Simdi hepsi benim çocuklarım," dedi. Sesinde hüzün ya da pişmanlık yoktu. Daha sonra ateşin başında, kendisini bu savaşa katılmaya iten sebebin çocuklara duyduğu bu sevgi olduğunu anlatacaktı. "Etrafıma baktım. Hayatın en zor koşullarında büyümek zorunda kalan ve ailelerinden daha iyi bir gelecek ihtimali olmayan çocukları gördüm hep. Madem çocukları seviyorum, onların geleceği için bir şey yapmalıydım."

Grubun mühimmat ve malzemelerinin depolandığı evin kapısında 10 yaşındaki Habib nöbet tutuyordu. Habib gerçek adı mıydı bilmiyorum. O gece, kapı nöbetini Habib’i barikatlardan uzak tutmak için verdiğini anlattı. Sadece ateş vurduğunda görülebilen yüzünde, kendini mazur gösterme ihtiyacı belirgindi.

Aradan yaklaşık on gün geçtikten sonra, başka bir haber için kente dönmüştüm. Jiyan’in sorumlusu olduğu mahalleye uğrayıp, onu ve gençleri görmek, son durumu sormak istemiştim. Önce o evi gördüm. Kapı eğilmiş, ev harabe haldeydi. Sonra Habib’in kendisini. Bir yetişkin gibi elimi sıkarak selamladı beni. Uzun zamandır görmediği bir dostunu görmüş gibiydi.

"Herkes nerede?"

Habib hüzünlendi. Orada geçirdiğim günlerde tanıştığım bir grup mahalle sakini etrafımızı sarmıştı. Anlattıklarına göre ayrıldığım günün ertesinde, kentte yeniden yasak ve operasyon başlamış. Özel harekat güçleri, keskin nişancılar, tanklar ve roket atarlarla bölgeye girmiş. Bir keskin nişancı tarafından karnından ve omuzundan vurulan Jiyan da, gençlerin bazıları da "etkisiz hale getirilmiş."