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DIE ZEIT: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz, moral nasıl?
Kısaca bize anlattır mısınız?
Can Dündar: Valla çok iyiyim. İçeri
girdiğimden tabii ki daha iyi hissediyorum. Erken, çok uzamadan bitti iyi ki.
İçeride çok büyük bir dayanışmayla ve sevgi haresiyle kuşatıldık ve
çıktığımızda bunu daha da hissettik. Ve hayırlı bir şeye vesile oldu; bundan
sonra Türkiye’de fikir özgürlüğü konusunda ibret verici bir karar çıktı ortaya.
ZEIT: Yine gündeme geldi.
Dündar: Yine gündeme geldi ve bundan sonra da
önünü açacak bir takım hayırlı gelişmeler oluyor. Bunlardan dolayı gayet
moralli ve iyiyiz yani.
ZEIT: Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı
vereceğine inanıyor muydunuz, bekliyor muydunuz?
Dündar: Anayasa Mahkemesi’nin bizim yanımızda
olacağını düşünüyordum, evet.
ZEIT: Serbest bırakılmanız bir beraat kararı
değildi ancak. Ayın 25’inde duruşmanız var. Davadan ne bekliyorsunuz?
Dündar: Valla ben bunun bir beraat olduğunu
düşünüyorum şahsım adına. Biz baştan beri şunu söylüyorduk: bizim yaptığımız
gazeteciliktir ve haber alma hakkına ilişkindir. Mahkeme de şunu söylüyor: bu
bir gazeteciliktir ve ifade özgürlüğüne girer. Bu ne demek? Bizim beratımız
anlamını taşıyor. Ben normal bir mahkemenin etkisi altında kalmazsa, bu Anayasa
kararıyla beraat vermesi gerektiğine inanıyorum. Ama vermezlerse elbette
mücadelemizi biraz da hukuk alanında sürdüreceğiz.
ZEIT: Farklı parti temsilcileri tahliyenizi
kutlamak için sizi aradı, cezaevi önünde sizi beklediler. AKP’den arayan oldu
mu?
Dündar: Hayır, olmadı.
ZEIT: Şimdi de yeni bir gelişmeyle karşı
karşıyasınız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Anayasa Mahkemesi’nin kararına
uymuyorum, saygı da duymuyorum" dedi. Bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz ve
"uymuyorum" demek bu bağlamda ne anlama gelebilir ki?
Dündar: Şu anlama gelir; yani "ben tamamen
diktatör olmak istiyorum ve hiçbir şey tanımıyorum artık, hukuk-yasa-kurum
tanımıyorum" anlamına gelir. Bu da bir akıl tutulması hali cumhurbaşkanı
açısından. Bizim aslında alışkın olduğumuz bir şey, ağızdan kaçmış bir şey değil,
bir niyet göstergesi bence.
ZEIT: Peki hangi niyeti gösteriyor?
Dündar: Yani hukuk olmasın karşımda, kimse bana engel olmasın.
ZEIT: Cumhurbaşkanı ne yapabilir şimdi?
Dündar: Birçok şey yapabilir. Bir defasında şunu
söylemeye çalışıyor: alt mahkeme uymasın. En patrik ?! şey o yani.
ZEIT: Sinyal veriyor, öyle mi?
Dündar: Sinyal veriyor hakime, ‘sen bunlara uyma’
diye. Sonra Anayasa Mahkemesi’nin bundan sonra alacağı kararlara, ‘bak ben
tavır alıyorum’ demek istiyor. Ama bilmediği, anlamadığı şu ki; o böyle tavır
alabiliyorsa, biz yurttaşlar açısından, o zaman ‘biz de seni tanımıyoruz’ ya da
‘hiçbir kanunu tanımıyoruz’ deme hakkımız var. Biz de şimdi öyle diyeceğiz
yani.
Benden bugün pasaportumu istedi karakol,
yurtdışına çıkış yasağım var. Ben Almanya’ya davetliyim, gidemiyorum mesela.
Verdiğim cevap şu oldu: ben bu kararı tanımıyorum, yurtdışına çıkış yasağım
var, hadi bakalım. Cumhurbaşkanı’nin böyle dediği bir ülkede, buna uymama
hakkım var. Göreceğiz bakalım yurtdışına çıkmaya kalktığımda ne olacak.
ZEIT: Pasaportunuzu vermediniz yani?
Dündar: Vermedim. Bir şekilde alacaklar.
ZEIT: Peki yurtdışına gidecek misiniz?
Dündar: Bilmiyorum, ama sonuçta madem böyle bir
oyun var, hukuk tanımama oyunu, ben de böyle oynayayım yani.
Kommentare
Wo kann ich den Artikel in deutscher, englischer oder spanischerer Sprache finden?
http://www.zeit.de/2016/1...
Soweit sind wir schon! Ich wähle AfD und hoffe, dass sowas Ausnahme bleibt.
Plant die AfD denn klare Vorgaben zu machen was Journalisten dürfen und was nicht?
Ich würde mir wünschen, eine Vielzahl von Artikeln in mehreren Sprachen lesen zu können. Für mich ist das kein Verzicht, sondern eine Bereicherung. Weiter so!
www.lemonde.fr/
www.aftenposten.no/
www.elpais.com
http://www.thetimes.co.uk
http://www.heraldsun.com.au/
diese wenigen hab ich bei mir immer offen. vielleicht machen sie dir ja auch spaß.
jedenfalls brauche ich keine anderen sprachen in dieser zeitung.
viel spaß!
Was soll das?
Die Pressefreiheit in der Türkei ist ja momentan eher fragwürdig. Die Zeit bietet eine Alternative für Türken sich trotzdem zu informieren. Finde ich gut.