Während ihres bislang größten Militärmanövers haben die USA und Südkorea eine Landungsoperation gegen das kommunistische Nordkorea simuliert. Beide Länder hätten eine Erstürmung der nordkoreanischen Strände geprobt, teilte die US-Marine mit. An dem Manöver seien insgesamt 17.000 US-amerikanische und mehr als 300.000 südkoreanische Soldaten beteiligt. Zudem seien sich 55 US-Marineflieger sowie 30 Schiffe aus den USA und Südkorea an der Übung in der Nähe der Stadt Pohang beteiligt. Laut Südkorea handelt es sich bei dem achtwöchigen Manöver um die umfangreichste Militärübung, die in der Region jemals stattfand.



Nordkorea nannte das Militärmanöver eine Provokation und drohte mit einer Offensive. Ein "Blitzkrieg" sei möglich, teilte die nordkoreanische Armee mit. Das Militär sei bereit für einen Präventivschlag, falls Anzeichen einer Invasion durch amerikanische und südkoreanische Truppen zu erkennen seien, teilte der nordkoreanische Generalstab mit. Diktator Kim Jong Un hatte die Atomstreitkräfte vor Kurzem bereits in Gefechtsbereitschaft versetzt.

Die Spannungen zwischen beiden Nachbarländern haben seit dem Atomtest Nordkoreas Anfang Januar erneut zugenommen. Erst Anfang März hatte Pjöngjang eine Langstreckenrakete abgefeuert. Machthaber Kim ordnete weitere Atomtests an. Darum hatte der UN-Sicherheitsrat erst kürzlich die Sanktionen gegen Nordkorea verschärft.



Ein Präventivschlag gilt als unwahrscheinlich

Dass das Land einen Präventivschlag gegen Südkorea verübt, gilt dennoch als unwahrscheinlich. Das kommunistische Nordkorea verfügt zwar über Atombomben und Raketentechnologie, aber die USA und Südkorea würden massiv zurückschlagen. Experten sind sich sicher, dass dies das Ende der Herrschaft von Kim Jong Un bedeuten würde und er dies nicht riskieren würde.



Die immer wieder vorgetragenen Drohungen Nordkoreas gelten deshalb eher als Botschaft nach innen: Im Mai steht der erste Kongress der Arbeiterpartei seit 1980 an. Es wird erwartet, dass Kim dies nutzen wird, um wichtige Staatsziele zu verkünden und seine Macht zu festigen.