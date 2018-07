Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat den früheren bosnischen Serbenführer Radovan Karadžić zu 40 Jahren Haft verurteilt. Es befand ihn des Völkermordes im Zusammenhang mit dem Massaker von Srebrenica mit 8.000 Toten für schuldig. Auch in neun weiteren von insgesamt elf Anklagepunkten sprachen ihn die UN-Richter unter anderem wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig. Es wird damit gerechnet, dass der 70-Jährige in Berufung geht.

Unter Karadžić Oberbefehl stürmten serbische Truppen 1995 die UN-Schutzzone im bosnischen Srebrenica und ermordeten 8.000 muslimische Jungen und Männer. Das Massaker von Srebrenica gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Insgesamt wurden 100.000 Menschen während des Bosnienkriegs von 1992 bis 1995 getötet.

Die bosnisch-serbischen Einheiten suchten in Srebrenica die kampffähigen Männer unter den Muslimen heraus. Sie wurden mit Lastwagen weggefahren und massenweise hingerichtet. Bislang konnten mehr als 6.800 Opfer mit DNA-Tests identifiziert werden.

Lebenslange Haft gefordert

Der 70-Jährige war im Gerichtssaal in Den Haag anwesend, sechseinhalb Jahre lang dauerte der Prozess insgesamt. Die Anklage hatte lebenslange Haft gefordert. Der einstige Präsident der selbst ernannten bosnischen Serbenrepublik war nach dem Krieg jahrelang untergetaucht und 2008 in Belgrad verhaftet worden. 2009 wurde in Den Haag der Prozess gegen ihn eröffnet. Karadžić bezeichnete sich selbst als unschuldig.

Das US-Außenministerium hatte auf seine Ergreifung eine Belohnung von mehr als drei Millionen Euro aussetzte, Karadžić gelang es immer wieder, sich seiner Festnahme zu entziehen. Zahlreiche Fahndungseinsätze und Razzien in den Häusern von Verwandten verliefen erfolglos. Die frühere UN-Chefanklägerin Carla Del Ponte warf Serbien wiederholt vor, an einer Festnahme Karadžićs nicht interessiert zu sein.

Nicht für schuldig befunden wurde Karadžić bei einem weiteren Vorwurf des Völkermords, nämlich bei der Vertreibung bosnischer Muslime und Kroaten aus Dörfern, die die serbischen Truppen für sich beanspruchten.



Völkermord ist der Rechtsbegriff für das schlimmste denkbare Verbrechen. Er umfasst nach Artikel 2 der UN-Konvention 260 aus dem Jahr 1948 Handlungen gegen Mitglieder einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe, die in der Absicht begangen werden, die Gruppe ganz oder zum Teil auszulöschen. Mit der Konvention 260 wurde der Völkermord international geächtet.