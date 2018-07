Im neu entflammten Streit mit Armenien um die Südkaukasusregion Berg-Karabach hat Aserbaidschan seine Armee in Gefechtsbereitschaft versetzt. Einheiten aller Waffengattungen sollten "vernichtende Schläge" vorbereiten, falls die feindliche Seite ihre Angriffe nicht einstelle, teilte das Verteidigungsministerium in Baku mit. Armenien warnte Aserbaidschan indes vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Dies könne "unvorhersehbare und unumkehrbare Folgen haben – bis hin zu einem ausgewachsenen Krieg", sagte Präsident Sersch Sargsjan.



Am Montagabend warf Armenien Aserbaidschan einen Drohnenangriff auf einen Bus vor. Dabei sind laut dem Verteidigungsministerium fünf Menschen ums Leben gekommen. Laut Medienberichten soll sich der Zwischenfall etwa 60 Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt Stepanakert ereignet haben. Auch die Führung der international nicht anerkannten Region Berg-Karabach warf Aserbaidschan Aggression vor. Seit den Kämpfen am Samstag seien 20 armenische Soldaten getötet worden, sagte ein Sprecher. Aserbaidschan sprach seinerseits von 18 Toten, davon drei Zivilisten. Es sind die schwersten Gefechte in dem seit Jahren schwelenden Konflikt seit Langem.

Die Außenminister der USA und Russlands, John Kerry und Sergej Lawrow, riefen bei einem Telefonat alle Konfliktparteien auf, die Gefechte sofort einzustellen. Die Lage sei besorgniserregend, sagte Lawrow. Er sprach auch mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) über die angespannte Lage. Die Ressortchefs seien sich einig, dass die Kämpfe sofort beendet werden müssen, teilte das Außenamt mit. Armeniens Präsident Sargsjan wird an diesem Mittwoch bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet.



In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku wollen am Donnerstag Russlands Außenminister Lawrow und sein iranischer Kollege Mohammed Dschawad Sarif mit der Führung der ehemaligen Sowjetrepublik sprechen. Russland ist der engste Verbündete des christlich geprägten Armeniens und hat Tausende Soldaten in der Südkaukasusrepublik stationiert.



Friedensverhandlungen unter Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) stocken seit Jahren. Für diesen Dienstag ist ein Krisentreffen der sogenannten Minsk-Gruppe geplant. Vor der geplanten Zusammenkunft kritisierte Aserbaidschan die OSZE scharf. Der Konflikt sei noch nicht gelöst, weil die Minsk-Gruppe nicht durchsetzungsfähig genug sei, sagte ein ranghoher Regierungsvertreter.

Aserbaidschan wirft Armenien vor, die Region Berg-Karabach und angrenzende Gebiete seit einem Krieg Anfang der 1990er Jahre besetzt zu halten. Die Regierung in Baku sieht darin einen Völkerrechtsbruch. Die überwiegend von Armeniern bewohnte Gegend hatte sich damals von der Führung in Baku unabhängig erklärt. Seit 1994 gilt ein Waffenstillstand, der aber immer wieder gebrochen wird.