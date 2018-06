Frankreich will den EU-Marineeinsatz vor der libyschen Küste deutlich ausweiten. Die Kriegsschiffe sollen nicht nur wie bisher in Seenot geratene Flüchtlinge retten und Schleuser bekämpfen, sondern auch das gegen Libyen verhängte Waffenembargo kontrollieren. Das geht laut dem Spiegel aus einem Strategiepapier der Regierung in Paris hervor. Frankreich wolle den Plan auf dem EU-Außenministertreffen am Montag in Luxemburg vortragen.

Hintergrund sind offenbar Hinweise darauf, dass über das östliche Mittelmeer Waffen und Munition an die auch in Libyen aktive Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) geliefert werden. Als Lieferanten werden unter anderem Unterstützergruppen des IS in Ägypten vermutet.

Deutschland ist derzeit mit der Fregatte Karlsruhe und dem Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main an dem EU-Militäreinsatz zwischen der italienischen und libyschen Küste beteiligt. Das bisherige Mandat erlaubt nur den Kampf gegen kriminelle Schleuser und die Rettung in Seenot geratener Menschen.

Die Bundesregierung sieht den französischen Vorschlag nach Angaben aus Brüssel kritisch. Als Grund gelten vor allem offene rechtliche Fragen. Frankreich warnt hingegen laut Spiegel in dem Strategiepapier vor möglichen Konsequenzen des Nichtstuns. Die Ausbreitung des IS in Libyen stelle für die EU eine "direkte Gefahr durch die Terroristen" dar.

In Libyen herrscht Bürgerkrieg. Der Machtkampf hatte nach dem Sturz des langjährigen Präsidenten Muammar al-Gaddafi 2011 begonnen. In dem Land rivalisieren zwei verfeindete Regierungen. Unter UN-Vermittlung hatten beide Lager eine Einheitsregierung unter der Führung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch gebildet. Diese war Ende März nach Tripolis gezogen.