US-Präsident Barack Obama wird von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein stärkeres deutsches Engagement in Osteuropa bei der militärischen Abschreckung gegen Russland fordern. Die USA drängten darauf, dass sich die Bundeswehr signifikant an der geplanten Stationierung von einander ablösenden Nato-Einheiten an der Nato-Ostgrenze beteilige, berichtet der Spiegel unter Berufung auf deutsche Regierungskreise.

Der US-Präsident wird am Montag beim Minigipfel in Hannover mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatschef François Hollande, dem britischen Premierminister David Cameron sowie Italiens Ministerpräsidenten Matteo Renzi zusammentreffen. Vor allem von Großbritannien und Deutschland erwarten die USA dem Bericht zufolge Truppen und Kriegsgerät für die Nato-Präsenz in den baltischen Staaten sowie in Polen und Rumänien. Dies habe der US-Präsident bereits im Nationalen Sicherheitsrat angekündigt.

Die Planungen dazu sollen bis zum Nato-Gipfel Anfang Juli in Warschau abgeschlossen sein. Deutschland hatte sich zuletzt mit fünf Eurofighter-Jets und rund 180 Soldaten in Estland an der Nato-Mission zur Luftraumüberwachung über den baltischen Staaten beteiligt. Der Einsatz dauerte vier Monate, ehe Belgien das Kommando übernahm.



Osteuropa fürchtet weitere russische Expansion

Mit der Forderung würde Obama die Bundesregierung unter Zugzwang setzen. Bislang hat sich Deutschland bei der Planung zurückgehalten, da die Bundeswehr bereits maßgeblich an der neuen Eingreiftruppe der Nato beteiligt ist und für diese Zusagen bis ins Jahr 2020 gemacht hat.

Russland hatte 2014 die Schwarzmeer-Halbinsel Krim von der Ukraine annektiert und ins eigene Staatsgebiet integriert. In der Ostukraine unterstützen russische Soldaten und Militärberater die Separatisten im gewalttätigen Konflikt mit der Regierung in Kiew. Etliche osteuropäische Staaten befürchten vor diesem Hintergrund eine weitergehende russische Expansion. Seit Beginn des Ukraine-Konflikts hat die Nato ihre Präsenz in den osteuropäischen Nato-Staaten bereits schrittweise verstärkt. Die USA haben angekündigt, dauerhaft eine Panzerbrigade in Osteuropa zu stationieren.