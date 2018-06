Der regierungskritische Journalist Can Dündar ist in der Türkei wegen Beleidigung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan und mehreren seiner Gefolgsleute zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Dündar solle umgerechnet rund 9.000 Euro Strafe zahlen, sagte der Anwalt des Journalisten, Bülent Utku, der Deutschen Presse-Agentur. Das Gericht in Istanbul habe entschieden, dass Dündar sowohl Erdoğan als auch dessen Sohn Bilal und mehrere Minister in seinen Kolumnen beleidigt habe.



Utku kündigte Berufung an. "Mein Mandant hat als Journalist einfach nur seine Pflicht getan. Er hat kein beleidigendes Wort verwendet." Die genaue Urteilsbegründung des Gerichts stehe noch aus.

In den Texten hatte Dündar den Korruptionsskandal aus dem Jahr 2013 thematisiert. Mehrere Minister der islamisch-konservativen AKP-Regierung, deren Söhne und der Sohn Erdoğans waren damals in Verdacht geraten, in den Fall verwickelt zu sein.

Dündar ist Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet. Mit dem Hauptstadtkorrespondenten Erdem Gül muss er sich in einem weiteren Prozess unter anderem wegen Spionage, versuchtem Umsturz der Regierung und Unterstützung einer Terrororganisation verantworten. Den beiden droht lebenslange Haft. Die Verhandlung wird am 6. Mai fortgeführt.