Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump will bei seinem Einzug ins Weiße Haus die Nato-Verbündeten dazu bringen, einen höheren Eigenbeitrag zu ihrer Verteidigung zu leisten. "Die Länder, die wir verteidigen, müssen dafür bezahlen. Tun sie das nicht, müssen die USA bereit sein, diese Länder sich selbst verteidigen zu lassen", sagte Trump in einer außenpolitischen Grundsatzrede in Washington. Die Verbündeten der USA kritisierte er dafür, dass sie in der Sicherheitspolitik nicht ihren "fairen Anteil" beitrügen.

Trump verwies darauf, dass in dem Nordatlantikpakt außer den USA nur die wenigsten Partner bislang die zugesagten mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für den Verteidigungsetat aufbrächten. Auch Deutschland gehört zu den Staaten, die diese Zielvorgabe bislang nicht erfüllen. Der Geschäftsmann hatte bereits im März angekündigt, dass er den Nato-Partnern mehr Lasten aufbürden wolle, und dabei konkret auch Deutschland kritisiert.

Zugleich bekräftigte Trump, dass er nach dem Motto "Amerika zuerst" immer den Eigeninteressen der USA den Vorrang geben werde. Er werde "die Interessen des amerikanischen Volkes und der amerikanischen Sicherheit über alles andere stellen". Sollte er die Präsidentenwahl im November gewinnen, werde er eine Außenpolitik verfolgen, die sein Land militärisch und ökonomisch wieder stark machen werde. Er werde anders als die derzeitige Regierung einen klaren Kurs verfolgen, damit Verbündete und Rivalen der USA wieder genau wüssten, wo das Land stehe. Mit ihm als Präsidenten würden die USA wieder Respekt erfahren.

Die Strategien des amtierenden Präsidenten Barack Obama bezeichnete er als totales Desaster. "Wir haben unsere Rivalen und Herausforderer glauben lassen, dass sie mit allem durchkommen", erklärte er. Trump kritisierte insbesondere das Atomabkommen mit dem Iran und Obamas Politik im Nahen Osten. Diese Außenpolitik habe dazu beigetragen, Verbündete wie Israel vor den Kopf zu stoßen und Rivalen wie den Iran zu stärken. Gleichzeitig sei die radikalislamische IS-Miliz aufgestiegen. Als Präsident werde er die Islamisten rasch besiegen.

Er kündigte auch an, das Verhältnis der USA zu Russland zu ändern. "Ich glaube, eine Lockerung der Spannungen und eine Verbesserung der Beziehungen mit Russland – aus einer Position der Stärke hinaus – ist möglich", sagte er. "Manche sagen, die Russen würden nicht vernünftig sein. Ich habe vor, es herauszufinden."

Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner führt Trump mit großem Abstand. Bei den konkurrierenden Demokraten liegt die frühere Außenministerin Hillary Clinton an der Spitze. Trump warf Clinton vor, im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die US-Botschaft in Libyen 2012 versagt und gelogen zu haben. Er kündigte an, auch das Vorgehen der USA in der Libyen-Krise grundlegend zu ändern.



Weitere Details zu seinen Plänen rund um die Sicherheit gab Trump nicht bekannt. Experten der Republikaner und der Demokraten zeigten sich besorgt über seine Äußerungen. Seine Berater sind bemüht, Trumps Reden einen politischeren Anstrich zu geben, um die Kritiker zu besänftigen, die ihn zu unerfahren für den Posten eines Präsidenten finden.