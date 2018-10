Die griechische Regierung will die Abschiebungen von Flüchtlingen in die Türkei größtenteils für zwei Wochen aussetzen. Diese Zeit bräuchten die Behörden, um die Asylanträge zu prüfen, sagte der für Europaangelegenheiten zuständige griechische Vize-Außenminister Nikos Xydakis. Das werde "mindestens zwei Wochen dauern".

In den kommenden zwei Wochen könnten die Behörden 400 bis 500 Anträge bearbeiten, sagte Xydakis. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass es ab Freitag vereinzelt weitere Abschiebungen gebe.

Griechenland hatte am Montag damit begonnen, Flüchtlinge abzuschieben. Die ersten rund 200 Flüchtlinge, die auf illegalem Weg die griechischen Inseln erreicht hatten, wurden zurück in die Türkei gebracht. Damit setzte die Regierung in Athen den Plan des EU-Türkei-Flüchtlingsdeals um.



Die Abgeschobenen hatten den griechischen Behörden zufolge keinen Asylantrag gestellt. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR wirft allerdings Griechenland vor, dass auch Menschen abgeschoben wurden, deren Bitte auf Asyl nicht berücksichtigt worden sei.

Die EU will gemäß dem Abkommen für jeden in die Türkei abgeschobenen Syrer einen anderen syrischen Flüchtling aus der Türkei auf legalem Weg aufnehmen. Um den griechischen Behörden zu helfen, versprach die EU auch die Entsendung von Asyl- und Rechtsexperten. Von ihnen seien aber erst rund zwei Dutzend eingetroffen, beklagte Xydakis. Es sei übertrieben gewesen, anzunehmen, binnen weniger Tage könnten die Rückführungen umfassend beginnen.