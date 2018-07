Die Innenminister der EU wollen sich bei ihrem heutigen Treffen auf eine konkrete Verteilung von Flüchtlingen aus Syrien für zunächst vier Monate einigen. Die Vorbereitungen für die geregelte Aufnahme aus der Türkei stehen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor dem Abschluss.



Deutschland würde demnach monatlich 100 Syrien-Flüchtlinge aufnehmen, die derzeit in der Türkei leben. Bundesinnenminister Thomas de Maizière unterstützt diesen Vorschlag. Es sei gut, dass die Zahlen nicht so hoch seien, sagte er am Rande des Treffens in Luxemburg.



Insgesamt könnten aus dem Land pro Monat rund 1.100 Menschen in die EU umgesiedelt werden. Wie es nach den ersten vier Monaten weitergehen soll, ist noch nicht abschließend geklärt. Der EU-Türkei-Plan sieht vor, dass bis zu 72.000 Syrer aus der Türkei in die EU umgesiedelt werden können.

Die Verteilungspläne sind Teil des im März vereinbarten Flüchtlingsabkommens der EU mit der Türkei. Es sieht die Rückführung nahezu aller Migranten vor, die illegal aus der Türkei auf griechische Inseln übersetzen. Für jeden Syrer, der von den griechischen Inseln in die Türkei zurückgebracht wird, soll im Gegenzug ein Syrer legal und auf direktem Wege in die EU umgesiedelt werden.

Erarbeitet wurden die Pläne der niederländischen EU-Ratspräsidentschaft auf Grundlage von Aufnahmezusagen, die die EU-Staaten bereits im vergangenen Sommer gemacht hatten. Die meisten Flüchtlinge pro Monat würden demnach Norwegen (218), Frankreich (148) und Italien (118) aufnehmen.

Widerstand gegen die Pläne kam nach Angaben aus EU-Kreisen zuletzt nur noch aus den Ländern Polen, Slowakei und Tschechien, die zusammen pro Monat bis zu 84 Syrer aus der Türkei aufnehmen müssten. Ungarn ist von dem Vorschlag nicht betroffen, weil die Regierung in Budapest im vergangenen Sommer keine konkrete Zusage für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Lagern in Drittstaaten gemacht hatte.

Merkel besucht türkisch-syrisches Grenzgebiet

In Deutschland will die Bundesregierung mehr Flüchtlinge auf ländliche Regionen verteilen. "Vor allem zielen wir zunächst auf den mittleren Bereich, mittlere Städte", sagte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das wolle er mit den Ländern besprechen und beschließen. Auch aus finanzieller Sicht zieht Schmidt die Unterbringung auf dem Land den größeren Städten vor: "Dort, wo Wohnraum zur Verfügung steht und günstig ist, sollte man den auch nutzen."



Bei ihrem Treffen wollen die EU-Innenminister außerdem die Gründung eines europäischen Grenz- und Küstenschutzes voranbringen und Pläne für die Reform des EU-Asylsystems beraten. Ein weiteres Thema ist die Lage nach den Anschlägen von Brüssel. De Maizière will mit seinen europäischen Kollegen über den besseren Austausch von Informationen der Sicherheitsbehörden und verschärfte Kontrollen an den Außengrenzen diskutieren.



Am Freitag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans in die Stadt Gaziantep im Südosten der Türkei reisen. In der Grenzregion zu Syrien haben zahlreiche Flüchtlinge Zuflucht gesucht. Wenige Tage vor der Reise sind in der Nachbarprovinz Kilis bei Raketeneinschlägen mindestens drei Menschen getötet worden.