Von den türkisfarbenen Gewässern der östlichen Ägäis zum träge dahinfließenden Rhein sind es für Ursula von der Leyen nur sieben, acht Schritte. Sie startet auf dem Helikopterlandeplatz des Einsatzgruppenversorgers, der an der Spitze eines Nato-Verbandes gerade in den Gewässern zwischen Griechenland und der Türkei patrouilliert – und bleibt vor Deutschland größtem Fluss stehen. Über drei Wände des Hubschrauber-Hangars hinweg ist ein Panoramabild der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn gezogen, der Namensgeberin des Schiffes. Als sich von der Leyen kurz darauf mit einer Ansprache an die strammstehenden Soldaten wendet, steht sie mitten vor dem abgebildeten Bonner Rathaus.

Die widersinnige Gleichzeitigkeit von Ägäis und Rheinland passt ganz wunderbar zu dem, was die Verteidigungsministerin an den Nato-Kämpfern nun lobt. "Sie haben einen Raum des Vertrauens geschaffen – dafür bin ich überaus dankbar." Eigentlich führen die Soldaten ja einen Einsatz gegen den Flüchtlingsandrang nach Europa und das Geschäftsmodell der Schlepper. In Wirklichkeit, das steckt hinter von der Leyens Lob, sind sie aber eher als eine Art Paartherapeuten unterwegs. Dazu später mehr.

Seit dem 7. März dieses Jahres kontrolliert ein Nato-Verband aus bis zu acht Schiffen unter deutscher Führung das Seegebiet zwischen den griechischen Inseln Lesbos im Norden, Kos im Süden und dem türkischen Festland. Ziel des Einsatzes ist es, den Flüchtlingsstrom nach Europa zu stoppen und den Schleppern das Handwerk zu legen. Bis zu 5.000 Menschen wurden noch zu Beginn dieses Jahres täglich nach Griechenland und damit nach Europa geschleust, Hunderte ertranken.

Daran gemessen erscheint die Nato-Mission auf den ersten Blick überaus erfolgreich: Zwischen 60 und 180 Flüchtlinge pro Tag erreichen noch Griechenland, von Ertrunkenen berichtet in der Ägäis derzeit niemand mehr. Schaut man aber genauer hin, dann ist der dramatische Rückgang der Zahlen weniger dem Nato-Einsatz geschuldet, sondern Folge des Flüchtlingsabkommens der EU mit der Türkei. In der Zeit vom 7. März – Beginn der Mission – bis 20. März – EU-Türkei-Deal – blieben die Schleuserbewegungen konstant hoch. Erst als sich die Türkei darauf einließ, ihre Grenzen intensiver zu überwachen, illegale Flüchtlinge zurückzunehmen und dafür syrische Flüchtlinge aus ihren Lagern entlang der türkisch-syrischen Grenze nach Europa zu schicken, geriet das Geschäftsmodell der Schleuser unter Druck. Nicht dass die Nato in die Ägäis kam, versetzte ihnen einen Schlag, sondern dass die Türken ernst machten.

Von der Leyen gelingt bei ihrem Besuch auf der Bonn das Kunststück, mit großem Pressetross in Hubschraubern auf einem Schiff zu landen – und dann erst mal abzutauchen. Interne Lagebesprechung mit Flottillenadmiral Jörg Klein, dem Kommandeur des Nato-Einsatzes. Zeit, um das schwierige Verhältnis von Türken und Griechen auf einen Nenner zu bringen: Man mag sich nicht. Der Zypern-Konflikt, Streit um Hoheitsgewässer, die Frage, welche unbewohnten Inseln in der Ägäis, eigentlich eher: welche Felsbrocken, nun dem einen oder dem anderen gehören, belasten das Verhältnis seit Jahrzehnten.

In Europa hat das so lange nur marginal interessiert, bis die Meerenge zwischen Lesbos und dem türkischen Festland zum Einfallstor für Hunderttausende Flüchtlinge wurde. Daraufhin besann sich Europa auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den sich Griechen und Türken einigen können: die Nato. Die Idee einer Mission der Allianz war geboren.

Kommandeur Klein, zurück von seinem internen von der Leyen-Briefing, beschreibt erst mal seinen Auftrag: Die ihm unterstellten Schiffe würden die Seewege überwachen, Erkenntnisse sammeln und alle ihre Informationen gleichzeitig und gleichberechtigt sowohl der türkischen als auch der griechischem Seite melden – und auch der EU-Grenzschutztruppe Frontex. Der türkischen und der griechischen Küstenwache, nicht den Nato-Schiffen, käme dann die Aufgabe zu, die Boote zu stoppen und die Flüchtlinge an Land zu bringen.