Österreich will seinen Grenzübergang am Brenner von Soldaten kontrollieren lassen. "Da die EU-Außengrenzen derzeit noch nicht effektiv geschützt werden, wird Österreich in Kürze strikte Grenzkontrollen hochziehen", sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) der Zeitung Die Welt. "Das bedeutet massive Grenzkontrollen am Brenner, auch mit Soldaten." Es müsse auch "im vitalen Interesse Deutschlands" sein, dass der Außengrenzschutz funktioniert, sagte der sozialdemokratische Minister.



Als Grund für die geplante Maßnahme nannte Doskozil die Vermutung, dass Flüchtlinge infolge des EU-Paktes mit der Türkei zunehmend Ausweichrouten suchen werden. "Wir erwarten eine starke Nutzung der zentralen Mittelmeerroute in den kommenden Wochen."

In diesem Jahr seien bisher 16.000 Flüchtlinge über diese Route nach Europa gekommen, 44 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, sagte Doskozil. "Allein vergangene Woche sind 5.000 Flüchtlinge über die zentrale Mittelmeerroute gekommen. Wenn das Wetter besser wird, werden diese Zahlen stark ansteigen. Die Schlepperorganisationen bereiten sich darauf vor."

Doskozil forderte außerdem, künftig Soldaten stärker am Schutz der EU-Außengrenzen zu beteiligen: "Wir schlagen eine zivil-militärische EU-Mission zur Unterstützung von Frontex vor", sagte er. Das könne in Griechenland, Bulgarien oder auch in Italien sein. Das Militär könne "auch bei der Registrierung, im humanitären Bereich oder bei Rückführungen" unterstützen. In Brüssel werde er demnächst einen konkreten Vorschlag auf den Tisch legen.