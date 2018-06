Auf diese Bilder hatte man in Brüssel mit Hochdruck hingearbeitet. Als am Montag die ersten Migranten nach ihrer unfreiwilligen Rückfahrt von den griechischen Inseln im türkischen Küstenort Dikili von Bord gingen, lieferten Uniformen, Absperrungen und Schutzhandschuhe den Kamerateams aus ganz Europa eine Kulisse der Ordnung. Alles im Griff, das war die Botschaft der Aktion, die EU gewinnt die Kontrolle über ihre Grenzen zurück. Was die Bilder nicht zeigten: Für die Schutzsuchenden bedeutet die Rückkehr in die Türkei auch die Rückkehr in Chaos und Unsicherheit. Weiterhin ist völlig unklar, wie das Land die mehr als drei Millionen Geflüchteten versorgen soll – und ob ihnen der Schutz zuteil wird, der ihnen zusteht.

"Wir beobachten mit großer Sorge, was mit den Menschen passiert, die jetzt zurückgebracht werden", sagt der türkische Menschenrechtler Hakan Ataman. Mit seinem Team beobachtete er am Montag in Dikili, wie die ersten rund 200 Ankommenden nach einer kurzen medizinischen Untersuchung in ein nahe gelegenes Abschiebelager gebracht wurden. Bislang sei das gesamte Rückführungsverfahren vollkommen intransparent, sagt Ataman: "Vor allem aber sieht das Abkommen mit der Europäischen Union keinerlei Kontrollen darüber vor, ob die Geflüchteten in der Türkei ein ordentliches Asylverfahren bekommen." So bleibe es Aktivisten und Menschenrechtsorganisationen wie der seinen überlassen, dem Staat auf die Finger zu schauen. Eine aufreibende Arbeit gegen den Widerstand von Behörden und Politik.

In der Türkei leben nach offiziellen Angaben aktuell rund 3,1 Millionen registrierte Flüchtlinge, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Hilfsorganisationen gehen gar von circa 3,5 Millionen Geflüchteten und Migranten im Land aus. Etwa 90 Prozent der registrierten Flüchtlinge stammen aus Syrien; sie müssen nicht einzeln Asyl beantragen, sondern erhalten nach der Registrierung automatisch eine Aufenthaltsgenehmigung und haben Zugang zu staatlichen Kliniken und Schulen. Das Abkommen zwischen der EU und der Türkei sieht vor, dass für jeden nun aus Griechenland zurückgeschobenen Syrer ein anderer Syrer aus der Türkei legal in die EU reisen darf. Das Kontingent für Syrien-Flüchtlinge soll sich auf insgesamt maximal 72.000 belaufen.

Nicht-Syrer fallen aus dem Raster

Für Schutzsuchende aus anderen Ländern ist die Situation deutlich komplizierter. Nicht-Syrer müssen bei der türkischen Migrationsbehörde einzeln Asyl beantragen. Wer anerkannt wird, hat als "Flüchtling unter Vorbehalt" zwar Zugang zur medizinischen Grundversorgung, aber keinerlei Möglichkeit, seine Familie nachzuholen oder langfristig einen gesicherten Aufenthaltstitel zu bekommen. Unter diese Regelung fallen in der Türkei nach Behördenangaben inzwischen rund 260.000 Menschen, überwiegend aus dem Irak, Afghanistan und dem Iran.

"Diese Menschen haben keinen sicheren Status, kein Recht, zu arbeiten, und müssen in einem bestimmten Landkreis wohnen. Die Mehrheit von ihnen ist vollkommen verzweifelt", erklärt Metin Çorabatır, der Leiter des unabhängigen Forschungszentrums für Asyl und Migration (Igam) mit Sitz in Ankara. Die nächsten Termine für Erstanhörungen im Asylverfahren vergäben die zuständigen Stellen in der Türkei derzeit für das Jahr 2024, sagt Çorabatır. Bei den Behörden war für eine Stellungnahme dazu niemand zu erreichen. Aktivisten hingegen bestätigten, dass schon vor dem massiven Anstieg der Flüchtlingszahlen im vergangenen Jahr die nächsten Anhörungen auf nach 2020 terminiert waren.

Fakt ist: Mehr als eine Million Menschen hat sich seit 2015 auf den gefährlichen Weg über die Ägäis nach Europa gemacht. Von jenen, die seit Beginn dieses Jahres an den Stränden der griechischen Inseln angelangten, stammt laut UN-Statistiken mehr als die Hälfte nicht aus Syrien. Vor allem sie, die Nicht-Syrer, blieben nach dem EU-Türkei-Abkommen auf der Strecke, kritisieren Aktivisten. Denn während Syrer in der Türkei automatisch temporären Schutz bekommen und eine – wenn auch kleine – Chance auf Umsiedlung in die EU haben, bleibt Menschen anderer Nationalitäten beides verwehrt. Eben jene Menschen, Nicht-Syrer, wurden denn am Montag auch zuerst in die Türkei zurückgeschoben.

Dabei ist höchst umstritten, ob die Türkei überhaupt als sicheres Drittland gelten kann. Abgesehen von den prekären Lebensumständen im Land mehren sich Menschenrechtsbeobachtern zufolge die Anzeichen, dass die Türkei Schutzbedürftige unrechtmäßig ausweist. Amnesty International berichtete kürzlich, die Türkei habe eine Gruppe afghanischer Flüchtlinge ohne faires Verfahren zurückgeschickt. Auch seien in den vergangenen Monaten erstmals Syrer zurück in ihr Heimatland geschickt worden, darunter Kinder ohne ihre Eltern. Die türkische Regierung dementierte die Anschuldigungen. Nicht von der Hand zu weisen bleibt, dass die Türkei nach der jüngsten Eskalation der Kämpfe im syrischen Aleppo im Februar syrische Flüchtlinge nicht mehr einreisen ließ und in Lagern in einem sogenannten Sicherheitsstreifen auf der syrischen Seite der Grenze unterbringt.